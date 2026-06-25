La ONU llama a la colaboración internacional ante los "devastadores" terremotos en Venezuela

Archivo - El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de OCHA, Tom Fletcher. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de la OCHA, Tom Fletcher, ha llamado este jueves a la colaboración internacional ante los "devastadores" terremotos en Venezuela.

En un mensaje en redes sociales, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU ha indicado que está en "estrecho contacto" con el equipo de la ONU en Caracas "para garantizar una respuesta completa y urgente", ha subrayado.

Esto incluye "apoyo en las labores de búsqueda y rescate, así como ayuda de emergencia para los supervivientes", ha señalado. "Está llegando la solidaridad internacional. Necesitaremos la colaboración de todos", ha reclamado el diplomático británico.

Las primeras cifras oficiales apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas, sin incluir el balance de víctimas en La Guaira, una zona que se han calificado "de desastre" con "decenas de edificios colapsados".