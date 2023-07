La ONU se muestra preocupada por la situación en Odesa: "No nos lleva en la dirección correcta"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha mostrado su preocupación por los continuos ataques del Ejército ruso contra Odesa y por la decisión tanto por parte de Rusia como de Ucrania de considerar a cualquier barco en el mar Negro como transportes de carga militar.

"Obviamente estamos preocupados por esta situación. Todo esto no nos está llevando en la dirección correcta. Lo que está ocurriendo allí también está teniendo un efecto negativo en los precios del trigo, del maíz...", ha declarado el portavoz durante una rueda de prensa.

"Hemos visto las fluctuaciones en los precios. Van arriba y van abajo. Eso no es bueno para el mercado, y lo que no es bueno para el mercado es malo para las personas en situación vulnerable, que no pueden pagar comida, que no pueden permitirse la subidas de los alimentos. La mayor parte de ellos está en el Sur Global.

Poco antes, el secretario general, António Guterres, ha condenado en un comunicado los ataques rusos instalaciones portuarias en la ciudad de Odesa y otros puertos ucranianos a orillas del mar Negro, reprochando que estas ofensivas contradicen el pacto acordado entre la ONU y Rusia por el cual Moscú se compromete a "facilitar la exportación sin trabas de alimentos, aceite de girasol y fertilizantes desde los puertos del mar Negro controlados por Ucrania".

El Ministerio de Defensa de Ucrania informó el jueves de que a partir de este viernes 21 de julio todos los buques que naveguen en aguas del mar Negro en dirección a los puertos de Rusia y a los ucranianos que están situados en los territorios ocupados serán considerados como transportes de carga militar.

La decisión de Ucrania se produce como consecuencia de una decisión similar tomada por Rusia un día antes tras su reciente salida del acuerdo de exportación de grano, después de su negativa a acordar una nueva prórroga por los supuestos incumplimientos del mismo por la parte ucraniana.