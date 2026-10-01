La ONU muestra su "profunda preocupación" por el "grave" incidente de un vuelo de FlyDubai con destino a Tel Aviv

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado su "profunda preocupación" por el incidente registrado en un vuelo de la aerolínea emiratí FlyDubai que tenía como destino la ciudad israelí de Tel Aviv, al tiempo que ha destacado su alivio después de que finalmente "se haya evitado una tragedia".

En una declaración difundida por su portavoz, Stéphane Dujarric, el jefe de Naciones Unidas ha condenado además de forma tajante cualquier acción que pueda poner en peligro tanto la vida de la población civil como la seguridad de la aviación civil.

Guterres también ha trasladado su agradecimiento a las autoridades implicadas en la gestión del suceso "por garantizar la seguridad de todos los pasajeros".

Asimismo, ha valorado que las autoridades competentes hayan puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y ha asegurado que Naciones Unidas permanecerá atenta a la evolución de los acontecimientos. "Seguiremos de cerca todos los acontecimientos relacionados con este incidente", concluye el breve comunicado emitido por Dujaric.

Las declaraciones del secretario general llegan después de que Flydubai haya confirmado este miércoles que se produjo "un altercado en la cabina de mando" del avión que volaba de Emiratos Árabes Unidos (EAU) a Israel y que tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para un aterrizaje de emergencia, al tiempo que insistido en que las investigaciones continúan para aclarar lo sucedido y ha pedido no especular sobre el origen del incidente.

La aerolínea ha anunciado horas más tarde la suspensión de todos sus vuelos que tengan Israel como origen o destino "mientras continúa la investigación", insistiendo en que se trata de una medida "temporal" que permitirá a las autoridades trabajar y "esclarecer" las circunstancias del suceso.

Desde Israel no han tardado en criticar lo sucedido, que ha sido tildado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, de "grave incidente de seguridad", tras recordar que casi todos los pasajeros son de nacionalidad israelí.

Las circunstancias en torno al incidente siguen investigándose, si bien declaraciones de varios pasajeros citados por medios israelíes apuntan a que varios de ellos intervinieron ante un presunto intento por parte de uno de los pilotos de hacerse con el control del aparato y estrellarlo, lo que derivó en una pelea.

Las alertas saltaron por la mañana después de que se emitiera una señal de alarma desde la cabina del aparato sobre el espacio aéreo jordano. La alerta estuvo acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo que Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro debido a que no fueron capaces de contactar con el avión, que finalmente logró aterrizar.