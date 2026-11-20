Archivo - Imagen de archivo de un robot de seguridad en Arabia Saudí - Spc. Dean John Kd De Dios/Us Arm / Zuma Press / Eu

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas está agotando el tiempo para acordar la apertura de negociaciones sobre el uso en combate de los llamados "robots asesinos", sistemas de armas que apenas necesitan de intervención humana para operar, frente a la reticencia de Estados Unidos y Rusia, que abogan por su empleo con las mínimas restricciones posibles.

Rusia, por ejemplo, ha bloqueado la adopción de una agenda de conversaciones para quitar voz a la Unión Europea y otros estados observadores, mientras que Estados Unidos lleva meses reiterando su postura de que el empleo de los llamados Sistemas de armas autónomas letales (o LAWS, por sus siglas en inglés), deben quedar a discreción de cada país. Israel, India y Reino Unido también comparten hasta cierto punto la postura norteamericana.

Toda esta cuestión se está discutiendo en el foro que conforman los 128 Estados parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales, el lugar donde debería partir el mandato para el empleo de estos "robots". Con resultados o no, las conversaciones tienen visos de continuar hasta bien entrada esta noche.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido a los negociadores que alcancen algún tipo de acuerdo para controlar unos "sistemas de armas políticamente inaceptables y moralmente repugnantes" que "presentan nuevos desafíos humanitarios, legales, éticos y de seguridad".

"Debemos prevenir el uso y la propagación de estas armas despiadadas y anteponer la humanidad y la protección", ha reclamado Guterres; una opinión que comparten las ONG humanitarias. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha avisado a los Estados reunidos en Ginebra que "tienen la responsabilidad crucial de garantizar que el futuro de la guerra no quede en manos de las máquinas".