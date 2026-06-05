La ONU niega la existencia de un plan de reasentamiento de migrantes en Libia tras las protestas contra ACNUR

Archivo - Migrantes detenidos en la ciudad de Surman, en Libia, en mayo de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hamza Turkia - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha rechazado las acusaciones sobre su presunto papel en el reasentamiento de migrantes en el país africano, después de una protesta el jueves frente a la sede del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en la capital, Trípoli, en la que los concentrados corearon cánticos a favor de la expulsión de migrantes del país africano.

El organismo internacional ha subrayado que "ninguna de sus agencias", incluido ACNUR, "aplica ningún programa de reasentamiento en Libia", según un comunicado publicado por la Misión de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) a través de redes sociales. "Las acusaciones afirmando lo contrario son categóricamente falsas", ha reseñado.

"ACNUR trabaja con las autoridades libias y la comunidad internacional, con total respeto a la soberanía libia, para identificar soluciones fuera de Libia para las personas que huyen de la guerra, el conflicto y la persecución, incluida la evacuación a terceros países y el retorno voluntario cuando las condiciones lo permiten", ha explicado.

Así, ha manifestado "todos los libios tienen derecho a acceder a información precisa y expresar pacíficamente sus puntos de vista", algo "esencial para abordar las preocupaciones públicas", si bien ha sostenido que "para que tenga lugar un diálogo significativo, debe haber intención de todas las partes para participar de buena fe para lograr resultados constructivas y sostenibles".

"La UNSMIL está preocupada por la difusión de información errónea, desinformación y discursos de odio en relación con la labor de la ONU "en Libia, lo que ha contribuido a aumentar las tensiones y la incitación contra el personal nacional e internacional de la ONU", ha dicho, al tiempo que ha condenado "firmemente" cualquier "incitación a la violencia, amenazas contra el personal de la ONU y actos de vandalismo o ataques contra el personal, instalaciones y personal de Naciones Unidas".

En este sentido, ha subrayado que "no hay justificación alguna para la violencia y la intimidación, que no van en línea con la cultura y la tradición libia". "Se pide a todas las partes que respeten la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU, su personal, propiedades y bienes, en línea con el Derecho Internacional", ha añadido.

La UNSMIL ha expresado por último su aprecio a las autoridades de Trípoli, reconocidas por la comunidad internacional, por "sus esfuerzos para mantener el orden público y garantizar la seguridad de los manifestantes, del personal de la ONU y sus instalaciones".

La protesta fue convocada frente a la sede de ACNUR en Trípoli para quejarse de un supuesto plan de reasentamiento de migrantes en el país, coreando eslóganes como 'Libia pertenece a los libios' y pidiendo el cierre de las instalaciones del organismo internacional.

En este contexto, el general Jalifa Haftar, líder de las fuerzas aliadas con las autoridades paralelas instaladas en el este del país, ha dado orden de deportar a todos los migrantes en situación irregular en estos territorios argumentando que "la región hace frente a desafíos particulares".

"No somos un país grande. Estamos aceptando a millones e incluso miles de millones de personas, mientras que la población libia es solo de ocho millones", ha dicho. "Vemos presión desde todas las direcciones. Vemos milicias e inestabilidad, con el problema llegando de todas partes", ha manifestado, según el portal de noticias Libya Review.

De esta forma, ha defendido la orden de expulsión como algo "natural", dado que "Libia no es un lugar para que la gente venga a explotar, dañar o afectar a sus ciudadanos". "El pueblo libio merece una vida decente, con seguridad, estabilidad y los servicios que necesitan", ha apostillado.

El país africano se ha convertido en una de las principales rutas de tránsito y punto de partida de migrantes llegados desde países de África subsahariana para intentar llegar a costas europeas, si bien cada vez más libios intentan también la travesía a causa de la crisis política y económica que atraviesa desde hace años la nación.