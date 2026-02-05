La ONU pide a Burkina Faso dar marcha atrás en la disolución de los partidos políticos

Archivo - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado este jueves a Burkina Faso a dar marcha atrás en la disolución de los partidos políticos y ha pedido que pongan fin a todas las formas de "represión" dentro del espacio cívico.

"En lugar de prohibir partidos y encarcelar a personas por expresar sus opiniones, las autoridades deben abrir espacios para la sociedad civil, incluidos agentes humanitarios, respetar el ejercicio de libertad de asociación y expresión, y levantar las prohibiciones impuestas a los partidos de conformidad con sus obligaciones y compromisos internacionales", ha expresado.

Las autoridades, además de prohibir los partidos, han suspendido las actividades de organizaciones nacionales e internacionales "sin ninguna explicación o con motivos vagos", como la recopilación no autorizada de datos o "el orden público y la seguridad".

Asimismo, en julio del año pasado, las autoridades de Burkina Faso promulgaron una nueva legislación restrictiva sobre la libertad de asociación, mientras que desde el 11 de noviembre de 2025, un nuevo decreto exige a las ONG y asociaciones abrir y mantener sus cuentas exclusivamente en un banco estatal.

El efecto combinado de estas decisiones ha restringido considerablemente la actividad de la sociedad civil en el país, ha advertido Turk, y si bien las autoridades han liberado a varias personas detenidas arbitrariamente el año pasado, se siguen recibiendo denuncias de desapariciones forzadas o detenciones, que afectan a opositores, periodistas o miembros del poder judicial.

"Las autoridades deben derogar las leyes restrictivas, permitir y facilitar el paso rápido y sin obstáculos de la asistencia humanitaria a todos los necesitados en todo el país y liberar incondicionalmente a los detenidos arbitrariamente", ha sentenciado.

"Un verdadero espacio cívico y democrático, que permita la voz plural de los partidos políticos y las organizaciones, y el fortalecimiento del Estado de derecho son esenciales para una paz duradera, la seguridad y la cohesión social en Burkina Faso", ha zanjado Turk.