La ONU pide una investigación "transparente" por la "trágica explosión" en un hospital en Kabul, Afganistán

Archivo - El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, interviene durante la inauguración de la Conferencia de Alto Nivel, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 4 de octubre de 2023, e - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha reclamado este martes una investigación "independiente" y "transparente" sobre la "trágica explosión" en un hospital de la capital de Afganistán, Kabul, después de que los talibán hayan denunciado más de 400 muertos en lo que ha descrito como un bombardeo de Pakistán, que ha negado estar detrás de un ataque contra el centro.

"La trágica explosión registrada esta noche en un centro de rehabilitación contra las drogas en Kabul, que según informaciones disponibles, dejó decenas de pacientes muertos, debe ser investigada de forma rápida, independiente y transparente", ha dicho el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan.

Así, ha subrayado que "los responsables deben rendir cuentas conforme a las normas internacionales", antes de agregar que los resultados de estas pesquisas "deben hacerse públicos". "Las víctimas y sus familias tienen derecho a una reparación", ha explicado durante una rueda de prensa.

"Los testigos describen una escena de total destrucción en el hospital, con cientos de personas buscando a sus familiares", ha relatado, al tiempo que ha recordado que el Derecho Internacional contempla que los civiles están "totalmente protegidos", en medio del conflicto entre Pakistán y Afganistán.

Al Kheetan ha recalcado que "las leyes de la guerra determinan claramente que todo ataque debe cumplir con los principios fundamentales de distinción, proporcionalidad y precaución", mientras que "el Derecho Internacional Humanitario prevé protecciones específicas y reforzadas para las instalaciones médicas".

En este sentido, ha reseñado que desde el estallido de las hostilidades a finales de febrero 289 civiles afganos, entre ellos 104 niños, han muerto o resultado heridos, mientras que decenas de miles de personas se han visto desplazadas de sus hogares, especialmente en el sur y el sureste del país centroasiático.

"En Pakistán, muchos se han visto también forzados a huir de sus hogares y las escuelas han sido cerradas", ha lamentado, antes de reiterar el llamamiento del jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, a las partes en favor de la aplicación de "medidas efectivas" para garantizar la protección de los civiles, así como un fin "inmediato" de las hostilidades y el permiso de acceso a la ayuda humanitaria a los damnificados.

Por su parte, el director de la organización no gubernamental Save the Children en Afganistán, Bujar Hoxha, ha descrito como "devastador" que "un hospital en Kabul, un lugar al que acuden las personas en busca de ayuda, haya sido atacado".

"Los civiles que buscan atención médica nunca deberían quedar atrapados en el fuego cruzado. Cuando la violencia llega a los centros de tratamiento y refugio, representa un grave fracaso en la protección de quienes corren mayor riesgo", ha señalado

"Si el conflicto persiste, las niñas y niños serán de los primeros en sufrir aún más de lo que ya han sufrido. Todas las partes tienen la responsabilidad de proteger a la infancia en situaciones de conflicto", ha manifestado Hoxha, según un comunicado publicado por la organización.

De esta forma, ha hecho hincapié en que Save the Children, que trabaja en el país desde 1976, "exige el cese inmediato de las hostilidades, como única manera de proteger a los niños y niñas de la violencia y otras violaciones de sus derechos".