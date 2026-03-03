La ONU pide "urgentemente" la "suspensión de los enfrentamientos" entre Afganistán y Pakistán

Archivo - Talibanes en Kabul - STRINGER / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

Alerta del creciente número de víctimas mortales y denuncia el gran "impacto humanitario" en territorio afgano

Los talibán estiman que 150 militares paquistaníes han muerto desde el inicio de los ataques

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha pedido este lunes "urgentemente" la "suspensión de los enfrentamientos" en la frontera entre Afganistán y Pakistán ante el creciente número de víctimas civiles y el "impacto humanitario" sobre la población, una medida que llega en medio de una ofensiva que, según Islamabad, se ha saldado de momento con la muerte de unos 400 talibán.

La UNAMA ha instado en un comunicado a las partes a "cumplir con sus obligaciones en el marco del Derecho Internacional y garantizar la protección de los civiles". "En medio de los combates en curso, y de conformidad con su mandato, la UNAMA sigue documentando incidentes con víctimas civiles en Afganistán", ha manifestado.

Así, ha hecho hincapié en que las organizaciones humanitarias siguen "registrado un impacto humanitario muy negativo para el pueblo afgano, que incluye desplazamientos a gran escala e interrupciones en el suministro de ayuda". Los talibán cifran en medio centenar de muertos los civiles, si bien la UNAMA habla de al menos 42, entre los que se encuentran también niños.

"Las víctimas civiles incluyen las causadas por fuego indirecto en enfrentamientos transfronterizos que afectaron zonas residenciales en las provincias de Paktiyá, Paktiká, Nangarhar, Kunar y Jost, en Afganistán, así como las causadas por ataques aéreos en las provincias de Paktiká y Nangarhar", recoge el documento.

Además, ha lamentado que unas 16.400 personas se han visto obligadas a desplazarse, a las que se suman los cientos de personas que seguían desplazadas por el terremoto de agosto de 2025, el más mortífero que ha tenido lugar en Afganistán en 30 años, y a las que se ha pedido que se vuelvan a desplazar a sus lugares de origen como "medida preventiva".

"Las restricciones a la circulación en la zona fronteriza debido al conflicto activo han reducido la capacidad de las agencias humanitarias y sus socios para prestar asistencia vital y de otro tipo en las zonas más afectadas, dejando a los afganos que vuelven desde Pakistán particularmente vulnerables", ha lamentado la UNAMA, que denuncia a su vez daños en hospitales.

La situación ha llevado incluso al Programa Mundial de Alimentos (PMA) a suspender temporalmente sus actividades en zonas afectadas, lo que podría afectar a aproximadamente unos 160.000 residentes.

BAJAS ENTRE LAS FILAS PAQUISTANÍES

Los autoridades afganas han cifrado este mismo martes en cerca de 150 los militares paquistaníes muertos en el marco de los ataques, con los que han podido hacerse con al menos 40 puestos de control y cuatro bases en la frontera. Así lo ha anunciado el portavoz del Ministerio de Defensa talibán, Enayatulá Juarazmi, según un comunicado difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha explicado que trece puestos militares "enemigos" han sido capturados durante las operaciones de los talibán durante el último día. Además, se han derribado cinco drones durante la última jornada, en la que también han fallecido tres soldados afganos.

"Durante los últimos días, el Ejército paquistaní ha violado den reiteradas ocasiones el espacio aéreo de Afganistán, donde ha atacado áreas residenciales, instalaciones públicas, mezquitas, escuelas y campos de desplazados en Kabul, Lagmán, Nangarhar, Kunar y Jost, entre otras provincias", ha sostenido.