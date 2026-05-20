La ONU recalca que "no parece" que el abordaje de Israel a la flotilla respetara el Derecho Internacional

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, durante una rueda de prensa en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha expresado su "preocupación" por los activistas detenidos por las fuerzas de Israel tras su abordaje de la nueva flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo y ha recalcado que "no parece" que la interceptación "se llevara a cabo con respeto total al Derecho Internacional".

"Estamos preocupados por la situación. Estamos muy preocupados por la seguridad de todos los que iba a bordo", ha dicho el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, quien ha resaltado que todos ellos "deben ser protegidos". "Debe respetarse el Derecho Internacional en mar abierto", ha sostenido en rueda de prensa.

"Recordemos que la mejor forma de entregar ayuda humanitaria (a la Franja de Gaza) es a través de los canales oficiales. Para que eso pase a mayor volumen, es necesario ver cómo Israel retira varios impedimentos y barreras activos, lo que no nos permite entregar la ayuda necesaria", ha explicado.

Así, ha apuntado específicamente a la necesidad de entregar al enclave "piezas de repuesto para generadores y estaciones de bombeo", "equipamiento pesado para gestionar las montañas de residuos que se acumulan en Gaza" y "material para reconstruir refugios, duraderos y en cantidad suficiente, para no tener que reutilizar madera y metal".

Dujarric ha hecho hincapié además en que, si bien por ahora "no se conocen todos los detalles" sobre el abordaje de las embarcaciones de la flotilla por parte de la Armada israelí, "no parece que se llevara a cabo con total respeto al Derecho Internacional", sumándose así a las críticas a las acciones e Israel en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

El Ministerio de Exteriores israelí confirmó el martes la detención de los 430 participantes en la flotilla, al tiempo que afirmó que todos ellos habían sido trasladados a buques israelíes para ser trasladados al país, "donde podrán reunirse con sus representantes consulares". "Otra flotilla de relaciones públicas ha llegado a su fin.", sostuvo, antes de volver a vincular a la iniciativa con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Previamente, los organizadores de la flotilla humanitaria habían informado de que "todas" las embarcaciones han sido interceptadas. "Estamos a la espera de más información sobre su secuestro ilegal. Por Palestina, no nos detendremos", dijo la Global Sumud Flotilla, una de las entidades participantes en esta misión junto a la Coalición de la Flotilla por la Libertad de Gaza (Freedom Flotilla Coalition) y organizaciones de Turquía, Malasia e Indonesia.