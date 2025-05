La ONU reclama a Israel que "levante el brutal bloqueo" a la Franja de Gaza tras dos meses de cierre

Dice que "el Derecho Internacional es inequívoco" y que "debe permitir la entrada de ayuda humanitaria"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha reclamado este jueves a Israel que "levante el brutal bloqueo" impuesto hace dos meses a la Franja de Gaza, en medio de su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023, y ha afirmado que "el Derecho Internacional es inequívoco" y que "debe permitir la entrada de ayuda humanitaria".

"A las autoridades israelíes y a todos aquellos que aún pueden razonar con ellas, les decimos una vez más: levanten este brutal bloqueo. Dejemos que los trabajadores humanitarios salven vidas", ha dicho el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.

Así, ha afirmado que esta "decisión deliberada" por parte de las autoridades israelíes implicó "el bloqueo de toda la ayuda a Gaza y la suspensión de los esfuerzos (internacionales) para salvar a los supervivientes de su ofensiva militar".

"Han sido absolutamente honestos al afirmar que esta política busca presionar a Hamás. Sí, los rehenes deben ser liberados ahora. Nunca debieron haber sido separados de sus familias, pero el Derecho Internacional es inequívoco: como potencia ocupante, Israel debe permitir la entrada de la ayuda humanitaria", ha argumentado.

"La ayuda, y las vidas de civiles que salva, nunca deben ser moneda de cambio", ha dicho Fletcher, quien ha resaltado que "bloquear la ayuda mata de hambre a los civiles, los deja sin asistencia médica básica, les priva de dignidad y esperanza e inflige un cruel castigo colectivo".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "bloquear la ayuda mata" y ha señalado que "el movimiento humanitario es independiente, imparcial y neutral". "Creemos que todos los civiles merecen la misma protección. Seguimos dispuestos a salvar tantas vidas como sea posible, a pesar de los riesgos", ha reiterado.

"Sin embargo, tal y como ha dejado claro el secretario general de la ONU (António Guterres), la última modalidad propuesta por las autoridades israelíes no cumple con los requisitos mínimos para un apoyo humanitario basado en principios", ha manifestado Fletcher, ante los últimos planes de Israel para una posible entrega de ayuda.

"No hay disculpa que sirva a los civiles que han quedado sin protección, pero lamento profundamente que no seamos capaces de mover a la comunidad internacional para evitar esta injusticia. No nos rendiremos, incluso si el mundo nos ha dado todos los motivos posibles para que ustedes no confíen en nosotros", ha apostillado.

Las autoridades de Israel bloquearon la entrada de ayuda a principios de marzo y rompieron el 18 de ese mes el alto el fuego alcanzado en enero con Hamás, reactivando su ofensiva militar contra Gaza, lanzada en respuesta a los citados ataques, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial.

Por su parte, las autoridades gazatíes han elevado este mismo jueves a más 52.400 los muertos y 118.000 los heridos desde el inicio de la ofensiva, una cifra que incluye más de 2.300 muertos y 6.000 heridos desde la reanudación de los ataques por parte de las fuerzas israelíes.