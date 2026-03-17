La ONU sitúa en más de 36.000 los palestinos desplazados en un año por la creciente violencia en Cisjordania

Archivo - Varios palestinos inspeccionan sus viviendas tras un ataque de colonos en Hebrón, Cisjordania. - Mamoun Wazwaz/APA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONU ha denunciado este martes que más de 36.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse en tan solo un año por la creciente violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes en Cisjordania, lo que aumenta el temor a que se produzca una "limpieza étnica" en la zona.

En un informe, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido a las autoridades israelíes a detener de inmediato su "dramática expansión de los asentamientos" está provocando la "expulsión masiva y sin precedentes" de la población palestina.

"El desplazamiento de más de 36.000 palestinos en la Cisjordania ocupada ha supuesto una expulsión masiva de palestinos a una escala nunca vista, lo que equivale a un traslado ilegal prohibido por el Derecho Internacional", ha señalado el informe, que abarca un periodo de un año desde octubre de 2024 hasta el mismo mes de 2025.

Durante ese tiempo, la ONU ha documentado 1.732 incidentes de violencia por parte de los colonos --los cuales han dejado víctimas o daños materiales--, frente a los 1.400 del periodo anterior. "Esto incluye el acoso implacable, la intimidación y la destrucción de viviendas y tierras de cultivo", recoge el texto.

"La violencia de los colonos continuó de manera coordinada, estratégica y en gran medida sin oposición, con las autoridades israelíes desempeñando un papel central en la dirección, la participación o la facilitación de esta conducta", señala la ONU, que apunta a que es "difícil distinguir entre la violencia del Estado y la de los colonos". "La impunidad generalizada y de larga data está facilitando y fomentando la violencia y el acoso contra los palestinos", sostiene.

PEOR TEMPORADA DE COSECHA EN DÉCADAS

El pasado mes de octubre, en torno a la época de la cosecha de la aceituna, el informe documentó 42 ataques de colonos que provocaron heridas a 131 palestinos, entre ellos 14 mujeres y un niño, la cifra más alta registrada en un solo mes desde 2006. Los ataques diarios de colonos armados, soldados y colonos --muchos de los cuales han sido armados, equipados y entrenados por las autoridades estatales--, junto con el cierre de más tierras a los propietarios y cosechadores palestinos, hicieron de la temporada de 2025 la peor en décadas.

En algunos casos, el informe constata que los actos de violencia de género se convirtieron en el detonante definitivo del desplazamiento. Otros ataques provocaron la separación de familias, en la que las mujeres y los niños se vieron obligados a marcharse, mientras que los miembros masculinos de la familia se quedaban para intentar conservar la posesión de las tierras y propiedades.

"El desplazamiento en la Cisjordania ocupada, que coincide con el desplazamiento masivo de palestinos en Gaza a manos del Ejército israelí, parece indicar una política israelí concertada de traslado forzoso masivo en todo el territorio ocupado, con el objetivo de lograr un desplazamiento permanente, lo que suscita preocupaciones de limpieza étnica", ha afirmado la ONU.

Asimismo, ha advertido del riesgo de desplazamiento al que hacen frente miles de palestinos de las comunidades beduinas situadas en el noreste de Jerusalén Este debido al avance de los planes de asentamiento, a lo que se suma el traslado ilegal de personas protegidas, que constituye un crimen de guerra en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra.

"Tales actos pueden acarrear la responsabilidad penal individual de los funcionarios que participan en ellos y, en determinadas circunstancias, también pueden constituir un crimen contra la humanidad", ha aseverado.

El documento concluye asimismo que el traspaso de poderes del Ejército israelí a las autoridades civiles, las medidas para confiscar tierras palestinas con el fin de ampliar los asentamientos, así como otras políticas y prácticas discriminatorias "constituyeron un régimen institucionalizado de discriminación, opresión y violencia sistemáticas por parte de Israel contra los palestinos", violando la prohibición del Derecho Internacional de la segregación racial y el apartheid.

Además, critica la aprobación por parte de Israel de casi 37.000 viviendas en los asentamientos de Jerusalén Este y de otros 27.20 en el resto de Cisjordania. Durante ese periodo de un año, también se han establecido otros 84 nuevos asentamientos avanzados, una cifra sin precedentes. Los asentamientos se han ido expandiendo, además, hacia la Zona B de la Cisjordania ocupada, que, según los acuerdos de Oslo, se encuentra bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido a Israel que cese de forma inmediata y completa el establecimiento y la expansión de los asentamientos, que evacúe a todos los colonos y que ponga fin a la ocupación del territorio palestino.

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de que se permita el regreso de los palestinos desplazados y se ponga fin a todas las prácticas de confiscación de tierras, desalojos forzosos y demoliciones de viviendas.