Mueren dos palestinos en un bombardeo de Israel contra el sur de la Franja de Gaza

Archivo - Una ambulancia frente a un hospital en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto y una decena han resultado heridos a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre tras el acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, los cadáveres han sido trasladados a un hospital de campo en el área de Al Mauasi, situada cerca de Jan Yunis y escenario del ataque, sobre el que el Ejército israelí no se ha pronunciado por ahora.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han registrado 673 muertos y 1.799 heridos, mientras que 756 cadáveres han sido recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes.

Asimismo, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 se han registrado 72.247 fallecidos y 171.878 heridos, si bien ha alertado de que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra sería superior.