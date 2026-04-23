La ONU trabaja para mantener su presencia en Líbano ante la retirada de la FINUL en 2027

El secretario general adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, ha afirmado este jueves que el organismo internacional trabaja para mantener su presencia en Líbano una vez se efectúe la retirada de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), programada para 2027.

"Estamos trabajando en ello. Hemos escuchado a las autoridades libanesas, quienes nos han manifestado su deseo de mantener una presencia de Naciones Unidas que no necesariamente sea idéntica a la de la FINUL", ha explicado Lacroix en una rueda de prensa desde Ginebra, en Suiza.

En este sentido, ha detallado que este eventual mecanismo que sustituya a la FINUL --cuyo mandato expira el 31 de diciembre de 2026-- podría tener funciones de observación y capacidad de presentar informes, así como ser un enlace entre actores libaneses y participar en cuestiones como la resolución de conflictos o las minas.

Lacroix ha informado de que han consultado esta cuestión con Israel y otros Estados miembro tras una petición del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha solicitado que se presenten antes del 1 de junio recomendaciones para una posible presencia de Naciones Unidas en Líbano tras la retirada de la FINUL.

Esto se produce pese a que los 'cascos azules' han incrementado su actividad a raíz de la última ofensiva de Israel, coincidiendo con el lanzamiento de proyectiles del partido-milicia chií Hezbolá contra territorio israelí en represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en un bombardeo en el marco de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En los últimos meses, tres militares indonesios y dos franceses desplegados con la FINUL han muerto en el sur de Líbano --donde ya han fallecido más de 2.400 personas desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo-- pese a la tregua acordada entre las partes.

La FINUL --establecida en 1978-- juega un papel limitado en la llamada 'Línea Azul' que se extiende 120 kilómetros a lo largo de la frontera sur de Líbano y la frontera norte de Israel, donde opera para vigilar el cese de hostilidades entre las tropas israelíes y Hezbolá, puesto que su mandato no le permite usar la fuerza.

Sus labores están reguladas por la resolución 1701, aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, tras la grave crisis entre Israel y la milicia. La FINUL está formada por alrededor de 8.000 militares, unos 650 de ellos españoles.