La ONU, la UE y bloques regionales piden retomar el diálogo tras los últimos combates en la capital de Somalia

Archivo - Imagen de archivo de la capital de Somalia, Mogadiscio - Europa Press/Contacto/Yan Yujing - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y organismos regionales como la Unión Africana (UA) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés) han expresado este jueves su preocupación por los combates registrados en las últimas horas en la capital de Somalia, Mogadiscio, y han pedido impulsar un diálogo para lograr una salida a la crisis política abierta por la decisión del presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, de prorrogar su mandato sin elecciones tras el colapso de las negociaciones con la oposición.

La Misión de Asistencia de Transición de la ONU en Somalia (UNTMIS) se ha mostrado "gravemente preocupada" por las hostilidades y ha reclamado "a todas las partes" que "demuestren un liderazgo responsable, cesen las hostilidades y eviten nuevas acciones que pongan las vidas civiles en riesgo al tiempo que vuelven a un diálogo, en interés de todos los somalíes".

"La UNTMIS y los socios internacionales han advertido en repetidas ocasiones, en nuestros comunicados y en interacciones con los actores, sobre el riesgo de repetir la crisis desatada en 2021 por diferencias sobre el calendario electoral, unas advertencias que lamentablemente no han sido escuchadas", ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales.

Así, ha reclamado a "todos los líderes somalíes" que "prioricen el interés nacional" y "reinicien las conversaciones que finalizaron el 15 de mayo", fecha en la que expiraba el mandato de Mohamud. "Los socios internacionales están preparados para facilitar dicho diálogo", ha remarcado la UNTMIS.

A las condenas a la violencia se ha sumado la embajadora de la UE en Somalia, Francesca Di Mauro, que ha reseñado que los combates son "profundamente preocupantes" y ha lamentado las informaciones sobre víctimas.

"Los somalíes necesitan paz, estabilidad y progreso. Hacemos un llamamiento a los líderes políticos de todas las partes para que retomen el diálogo y resuelvan las disputas pacíficamente", ha dicho, al tiempo que ha reiterado el llamado realizado este mismo lunes por la ONU, la UE y 17 países --entre ellos España-- a retomar el diálogo para evitar un conflicto.

En esta línea, la Comisión de la UA ha mostrado igualmente su "profunda preocupación" por la situación en Mogadiscio y ha pedido a las partes que "detengan inmediatamente los combates" y muestren "máxima contención", además de que "protejan a los civiles y eviten acciones que puedan elevar aún más las tensiones".

El organismo ha solicitado "a todos los actores somalíes" que "resuelvan sus diferencias a través del diálogo y los procesos constitucionales establecidos", al tiempo que ha abogado por "la continuación de los esfuerzos de Mohamud, presidente de Somalia, y todos los actores políticos para promover un diálogo nacional, una reconstrucción y una construcción de consensos para lograr estabilidad política".

De esta forma, ha hecho hincapié en que "seguirá analizando de cerca la situación" y ha mostrado la "disposición" de la UA, a través de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana (AUSSOM) --desplegada en el país africano--, a "dar un apoyo total de cara a la restauración de la paz y la seguridad en Somalia", según un comunicado.

Por su parte, la IGAD --integrada por Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uganda y Yibuti-- ha expresado su "profunda preocupación" por "las informaciones sobre violencia en Mogadiscio en medio de las elevadas tensiones políticas en Somalia". "La IGAD condena todos los actos de violencia e insta a todas las partes a que actúen con la máxima moderación, reduzcan las tensiones y resuelvan sus diferencias mediante un diálogo pacífico, inclusivo y constructivo", ha explicado.

El secretario ejecutivo del organismo regional, Workneh Gebeyehu, ha remarcado que "en este momento crítico, preservar la paz, la estabilidad, la unidad nacional y los avances logrados en los esfuerzos de construcción de un Estado en Somalia son de enorme importancia", antes de ahondar en que "la IGAD pide a todos los actores que pongan los intereses del pueblo somalí por encima de todo lo demás y que busquen soluciones pacíficas a través del diálogo y el consenso".

Por último, el bloque ha esgrimido que Somalia, como Estado fundador de la IGAD, "sigue siendo una pieza central de la paz, la seguridad y el desarrollo de la región", motivo por el que ha reafirmado su solidaridad con el país africano y ha mostrado su disposición a "apoyar esfuerzos que hagan avanzar el diálogo, la cohesión nacional y una estabilidad duradera".

LOS ÚLTIMOS COMBATES

Los enfrentamientos estallaron a última hora del miércoles, cuando la Policía somalí denunció un ataque por parte de personas armadas contra un puesto de control en el distrito de Houluadag y afirmaron que los asaltantes emplearon armamento pasado y causaron daños a viviendas civiles y negocios de la zona, tras lo que se apuntó a milicias supuestamente vinculadas con el ex primer ministro Hasán Alí Jaire.

Jaire, que fue primer ministro entre 2017 y 2020, ha denunciado por su parte "un ataque violento" contra una reunión que mantenía en el lugar con "más de 70 líderes tradicionales" y varios parlamentarios, opositores y activistas, antes de destacar que Mohamud, "cuyo mandato presidencial terminó constitucionalmente el 15 de mayo de 2026", "tiene toda la responsabilidad" en estos hechos.

"El futuro de Somalia debe construirse sobre el diálogo, el consenso y el orden constitucional, no sobre la fuerza y la represión. Los responsables serán llevados ante la justicia", ha prometido Jaire, quien ha acusado al presidente de "movilizar a fuerzas estatales para silenciar a los que se oponen a que se aferre al poder de forma constitucional", de cara a unas manifestaciones convocadas este jueves para condenar las acciones de Mohamud.

El presidente somalí anunció la extensión de su mandato hasta el 15 de mayo de 2027 tras el colapso de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición para encontrar una solución a la crisis, en medio de las tensiones en torno a las enmiendas constitucionales para fomentar la celebración de elecciones directas con sufragio universal, que ha provocado enfrentamientos con las autoridades de las regiones semiautónomas de Puntlandia o Jubalandia.

El Parlamento dio luz verde en noviembre de 2024 a su nueva ley electoral, con la que reintrodujo el sufragio universal siguiendo el sistema de votación 'una persona, un voto'. En la actualidad, el país cuenta con un sistema indirecto en el que los clanes y los parlamentos regionales eligen a sus representantes en el Parlamento federal, que, a su vez, es el encargado de elegir al presidente.

Sin embargo, diversos sectores opositores han hecho frente a los esfuerzos para instaurar este modelo de votación --anulado en 1969, cuando Siad Barre se hizo con el poder tras un golpe de Estado--, lo que ha derivado en importantes tensiones y han amenazado incluso con sumir al país en un conflicto a gran escala.