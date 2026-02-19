El operador nuclear de Rusia se muestra dispuesto a aceptar el uranio enriquecido de Irán si hay acuerdo con EEUU

Archivo - Logo del operador estatal nuclear de Rusia, Rosatom, durante una feria en San Petersburgo en junio de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El operador estatal nuclear de Rusia ha afirmado este jueves que el país euroasiático estaría dispuesto a aceptar el uranio enriquecido de Irán en caso de que haya un acuerdo en este sentido con Estados Unidos en las negociaciones indirectas para intentar alcanzar un nuevo pacto sobre el programa nuclear de Teherán.

El director ejecutivo de Rosatom, Alexei Lijachev, ha afirmado que Rusia estaría dispuesto a aceptar este uranio enriquecido, en caso de acuerdo, y ha recordado que Moscú tiene experiencia previa en este tipo de operaciones, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Irán ha rechazado hasta la fecha el traslado fuera del país de las reservas de uranio enriquecido con las que cuenta, tal y como reclama Estados Unidos, al tiempo que ha vinculado una reducción de los niveles de enriquecimiento a una retirada de las sanciones impuestas por Washington contra el país asiático.

Así, el vicepresidente de Irán, Mohamed Eslami, quien es además director de la Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI), afirmó el 9 de febrero que la posibilidad de sacar del país el uranio enriquecido es un asunto que "nunca ha estado en la agenda". "Esto no fue discutido en las negociaciones", dijo, tras una primera ronda de contactos en Omán que se vio seguida por unas conversaciones en Suiza.

El Kremlin ha alertado este mismo jueves del "aumento sin precedentes" de las tensiones en Oriente Próximo y ha pedido contención a Estados Unidos e Irán, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo a pesar de las últimas conversaciones para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque en caso de que la vía diplomática no fructifique.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.