El operativo policial en Bruselas concluye con 16 detenidos

Actualizado 23/11/2015 3:14:34 CET

BRUSELAS, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 personas han sido detenidas en la noche del domingo durante casi una veintena de registros realizados principalmente en la región de Bruselas, en el marco de una operación antiterrorista dirigida sin éxito a encontrar a Salá Abdeslam, el terrorista en busca y captura por su participación en los atentados del 13 de noviembre en París.

Entre los detenidos hay un herido, que embistió con su vehículo un coche de Policía e intentó darse a la fuga en el distrito de Molenbeek-Saint-Jean, según ha informado en una comparecencia de prensa sin preguntas el portavoz de la Fiscalía federal belga, Eric Van der Sypt. El herido ha sido detenido, pero no está claro si tiene relación con la causa de la instrucción, ha añadido el portavoz.

El portavoz de la Fiscalía federal, que ha advertido de que no se darán más datos de la operación que los comunicados en esta comparecencia, ha indicado que no se han encontrado "ni armas, ni explosivos" en los registros. "En el curso de los registros no se ha encontrado a Salá Abdeslam", ha añadido.

Varios medios locales señalan, sin embargo, que Abdeslam fue localizado en la tarde del domingo en la región de Lieja al volante de un BMW, pero que logró escapar de las autoridades en dirección a Alemania. Esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Pasadas las 19:30 horas y tras el anuncio del primer ministro belga, Charles Michel, de que los centros educativos y el metro permanecerían cerrados el lunes por miedo a un atentado terrorista, la Policía lanzaba varias redadas simultáneas en al menos seis distritos de Bruselas, además de en el centro de la ciudad.

Durante varias horas, los medios han dejado de informar del operativo a petición de la Policía federal, que ha lanzado un llamamiento a los periodistas y vecinos para que no narraran en directo en redes sociales los movimientos de las fuerzas del orden.

Pasada la media noche, la Fiscalía ha confirmado 19 registros en seis distritos --Molenbeek, Anderlecht, Jette, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert y Forest--, además de en la localidad de Charleroi.

Como resultado, un total de "16 personas han sido privadas de libertad y mañana (por este lunes) el juez de instrucción decidirá si permanecen en prisión", según ha explicado Van der Sypt.

A excepción del detenido herido en la operación en Molenbeek, el resto de actuaciones se han desarrollado "sin incidentes concretos".