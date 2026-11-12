La oposición colombiana pide la renuncia del ministro de Exteriores por sus insultos al Partido Demócrata de EEUU

Archivo - En el fondo de la imagen, el ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar. - MINISTERIO DE EXTERIORES DE COLOMBIA EN X

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oposición colombiana ha pedido la renuncia del ministro de Asuntos Exteriores, Omar Bula, por unos mensajes del pasado en redes sociales en los que se refería al Partido Demócrata de Estados Unidos como una "porquería", le acusaba de estar a favor de la inmigración ilegal y en los que incidía en la infundada teoría del trumpismo sobre un fraude electoral en las presidenciales de 2020.

"Lo que ha hecho el señor Bula es ofender, agraviar a los líderes demócratas", ha señalado Heiner Gaitán, diputado de Pacto Histórico en la Cámara de Representantes, quien se ha basado en las siempre buenas relaciones del Estado colombiano independientemente del líder que estuviera en la Casa Blanca.

"Las relaciones con Estados Unidos son política de Estado", ha dicho este jueves en declaraciones a Caracol Radio, un día después de que el propio Bula emitiera una disculpa formal por aquellas declaraciones efectuadas antes de asumir el cargo.

Aquellos improperios volvieron a recobrar lustre después de que algunas figuras demócratas, coincidiendo con su arrollador triunfo en las elecciones de mitad de mandato de hace una semana en Estados Unidos, cuestionaran a Bula, quien emitió una disculpa formal en la que reconocía un "lenguaje inapropiado e irrespetuoso" para referirse a ellos en el pasado y que no representan la posición del Gobierno.

Del mimo modo, Gaitán ha sostenido que la salida de Bula está también justificada por haber maquillado su currículum y por los llamados 'Acuerdos de Barranquilla' con la actual Administración de Donald Trump, en los que se redefinen las relaciones entre ambos países en materia de seguridad, energía, o minería.

Para la oposición, dichos acuerdos ponen en riesgo la soberanía colombiana sobre sus recursos estratégicos, incentivan la presencia militar estadounidense en el territorio, y eluden el control del Congreso y del Tribunal Constitucional.