La oposición israelí tacha de "ridículo" y "fracaso total" el plan de Netanyahu de extender su ofensiva en Gaza

Alerta de que el primer ministro es un "peligro para la seguridad" de Israel

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La oposición israelí ha cargado contra el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, que ha ordenado este domingo al Ejército israelí la ocupación de la ciudad de Gaza además de una intervención contra los campos de desplazados en la costa central del enclave palestino, un anuncio que ha calificado de "ridículo" y "fracaso total" y por el que ha tachado al dirigente como un "peligro" para el país.

El líder de la oposición y ex primer ministro de Israel, Yair Lapid, ha criticado durante al jefe del Ejecutivo asegurando que, con su anunciada expansión de la ofensiva militar sobre Gaza, "los rehenes morirán, los soldados morirán, la economía colapsará y nuestra posición internacional se desmoronará".

"El precio de los errores de Netanyahu", ha agregado en su cuenta de la red social X, donde ha difundido un vídeo en el que ha denunciado "un espectáculo de terror de un primer ministro fracasado que ha sustituido la realidad por una presentación", aludiendo a la rueda de prensa concedida este domingo por el dirigente israelí.

Lapid ha asegurado que "este Gobierno no puede arrastrarnos a la ocupación de Gaza", recordando que el líder del Likud "no tiene mayoría en la Knesset (Parlamento israelí) ni entre la población". "Dirige un gobierno minoritario ilegítimo y ni siquiera es capaz de gestionarlo", ha agregado.

Por su parte, el dirigente del partido opositor israelí Los Demócratas, Yair Golan, ha tachado de "ridícula" la orden de Netanyahu de "acabar" con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Como si hasta ahora los soldados del Ejército israelí hubieran estado de paseo por Gaza", ha señalado en la misma plataforma.

"Lo que hemos visto esta noche no es 'un paso más hacia la victoria' sino el mayor fracaso en materia de seguridad en la historia de Israel", ha declarado, asegurando que Netanyahu "es un peligro para la seguridad nacional" y que "Israel solo ganará después de que él y su Gobierno sean destituidos".

Estas palabras llegan en respuesta a la comparecencia del primer ministro israelí, quien en la tarde de este domingo ha confirmado no solo que ha ordenado al Ejército israelí la ocupación de la ciudad de Gaza, sino también una intervención contra los campos de desplazados en la costa central del país, en lo que ha defendido como "la mejor forma de terminar con esta guerra y de acelerar su fin".

Entre los campamentos centrales de Gaza se encuentran los establecidos en Al Mauasi, que Israel describió en su día como una "zona segura" y que, no obstante, también ha sido objetivo de bombardeos del Ejército israelí.

Netanyahu no ha precisado si la operación contra los campos incluirá a los comprendidos en esta zona, pero ha indicado que las órdenes de evacuación para la ciudad de Gaza y los campamentos centrales irán acompañadas de la declaración de "nuevas zonas seguras" donde recibirán agua, comida y atención médica.

El dirigente no ha dado plazos sobre el proceso de expulsión previo de la población de estas zonas, donde viven más de un millón de palestinos. Fuentes próximas a la operación indican que, sea como fuere, este desplazamiento forzado debería haber terminado para octubre de este año si comienza inmediatamente, pero Netanyahu se ha declarado convencido de que Israel podría ocupar estas zonas en cuestión de semanas.

Netanyahu, por lo demás, ha repetido su plan de cinco puntos aprobado el pasado viernes por su gabinete, a pesar de las fuertes reticencias expresadas por el Ejército, y que contemplan la desmilitarización de Hamás, su expulsión de las instituciones de gobierno en Gaza, y la instauración de una "autoridad civil", y ha descartado que sea la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania.