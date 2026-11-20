Archivo - El presidente de Nigeria, Bola Tinubu (archivo) - Christophe Viseux/COP28/dpa - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oposición en Nigeria se ha dado diez días más de plazo para cerrar un acuerdo de unidad de cara a las elecciones a las elecciones de enero de 2027, en medio de las dudas sobre si llegarán a pactar un candidato único para enfrentarse al presidente de Nigeria, Bola Tinubu.

Según ha señalado el director del Foro de Gobernadores Progresistas, Salihu Lukman, que engloba a varios dirigentes opositores, la ampliación del plazo se debe a una serie de detalles que hay que cerrar incluyendo el calendario electoral y las agendas de cara a los comicios.

"Queremos estar seguros ese día es que todos los dirigentes de los partidos, todos los candidatos presidenciales y sus compañeros de candidatura estén presentes en esa sala", ha afirmado sobre el acto de presentación previsto en Abuya, y al que están llamados a participar seis partidos y facciones políticas.

Esta firma será "un paso significativo" en el esfuerzo por unir a los partidos de la oposición, ha detallado Lukman, sobre un acuerdo para cooperar de cara a las elecciones, aunque queda por ver los detalles de esa colaboración, con la cuestión en el aire de si las formaciones opositoras acordarán un solo candidato que rivalice con Tibunu.

La coalición agrupa a seis partidos políticos y facciones, entre los que se incluyen el Congreso Democrático Africano (ADC), el Movimiento Popular Aliado (APM), el Congreso Nacional Democrático (NDC), una facción del Partido Democrático Popular (PDP) vinculada a Tanimu Turaki, el Partido de la Redención Popular (PRP) y el Partido Socialdemócrata (SDP).