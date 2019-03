La oposición rechaza el aplazamiento electoral en Argelia y reclama al Ejército que se mantenga neutral

Publicado 13/03/2019 23:38:23 CET

Los partidos opositores han rechazado este miércoles la decisión del presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, de aplazar las elecciones presidenciales y han reclamado al Ejército que se mantenga neutral en medio de las movilizaciones contra el mandatario.

Tras semanas de movilizaciones en contra de su decisión de presentarse a un quinto mandato, Buteflika anunció el lunes el aplazamiento de las elecciones y que retiraba su candidatura, lo que ha sido descrito por sus críticos como un intento de permanecer al frente de la Presidencia.

Diversos grupos opositores se han reunido este miércoles en la sede del Partido Justicia y Desarrollo en la capital, Argel, y han acordado un comunicado conjunto en el que han expresado su decisión de apoyar las movilizaciones contra el presidente.

En el mismo, han abogado por la celebración de un "diálogo serio" para dar respuestas a las reivindicaciones de la población y la creación de una 'hoja de ruta' para una "transición democrática que dé lugar a un nuevo sistema".

Asimismo, ha pedido a todos los parlamentarios "íntegros" que abandonen su escaño y han pedido al Ejército que se mantenga neutral y juegue su papel para "preservar el consenso nacional", según ha recogido la agencia estatal argelina de noticias, APS.

Horas antes, el viceprimer ministro argelino, Ramtane Lamamra, había asegurado que el Gobierno está dispuesto al diálogo con la oposición y ha invitado a esta a entrar a formar parte del nuevo ejecutivo, asegurando que no tienen "nada que esconder".

En declaraciones a los medios estatales, Lamamra ha defendido la decisión adoptada por Buteflika de aplazar las elecciones presidenciales previstas para el 18 de abril y ha asegurado que el mandatario ha "escuchado" a los manifestantes.

El nuevo viceprimer ministro y ministro de Exteriores ha señalado que por el momento no hay contactos con la oposición pero ha asegurado que si "elementos de la oposición y de la sociedad quieren estar presentes en el Gobierno, serán bienvenidos".

Así, ha considerado que sería "deseable" que hubiera presencia opositora en el próximo ejecutivo y ha prometido que habrá "caras nuevas, mujeres y jóvenes" en el mismo. "No tenemos nada que esconder", ha recalcado, según informa el portal de noticias Tout sur l'Algerie.

Por otra parte, ha indicado que habrá consultas previas antes de la puesta en marcha de la conferencia nacional propuesta por Buteflika, que ha dejado claro que no es una asamblea constituyente.

Las declaraciones de Lamamra se producen mientras las protestas contra Buteflika continúan. Pese a la decisión del presidente, de 82 años, de no optar a un quinto mandato, los manifestantes, en particular los jóvenes, no han visto con buenos ojos su decisión de aplazar las elecciones ya que consideran que 'de facto' supone prolongar su estancia en el poder.

También durante la jornada, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Gaed Salá, ha afirmado que las Fuerzas Armadas preservarán la seguridad del país "en todas las condiciones y circunstancias", al tiempo que ha destacado que actuarán "contra los enemigos del pueblo argelino tanto en el interior como en el exterior".

Buteflika, en el cargo desde 1999, apenas ha aparecido en público desde que en 2013 sufrió un infarto y la oposición considera que no está capacitado para gobernar. De hecho, el presidente regresó el domingo tras permanecer durante más de una semana ingresado en un hospital de Suiza.