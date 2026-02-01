La oposición somalí avisa al Gobierno que la expulsión de los enviados separatistas pone el peligro el diálogo nacional

Archivo - Imagen de archivo de militares somalíes - Europa Press/Contacto/Stuart Price - Archivo

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo para el Futuro de Somalia, la principal oposición del país, ha condenado este sábado la decisión del Gobierno somalí de ordenar la media vuelta de los aviones que trasladaban a las delegaciones separatistas de Jubalandia y Puntlandia a unas cruciales conversaciones de unidad es un gesto que pone en peligro el diálogo nacional que iba a comenzar en las próximas horas

El Gobierno somalí ha justificado su decisión en que las delegaciones iban acompañadas por un servicio de protección armado mientras que Jubalandia y Puntlandia esgrimen que la composición de las delegaciones nunca entró en las negociaciones previas.

La llamada "conferencia consultiva" prevista para hoy es uno de los momentos políticos más importantes en meses para Somalia, porque en ellas estaba prevista la participación del Gobierno, la principal oposición del país e incluso las agraviadas delegaciones separatistas (quienes no han confirmado si acabarán acudiendo al encuentro) para concretar un esencial calendario electoral y limar asperezas tras meses de disputas sobre la estructura federal del país.

En cualquier caso, la oposicion somalí ha condenado enérgicamente la decisión del Gobierno Federal de rechazar los aviones, en una medida que representa una "grave perturbación del proceso político previsto".

Vista la situación, el Consejo ha anunciado que "revisará el marco y los canales para las consultas previamente programadas" tras un incidente que "pone de relieve la creciente tensión entre el Gobierno Federal y los líderes regionales, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de las próximas conversaciones políticas".