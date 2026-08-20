El opositor israelí Yair Golan tilda a Netanyahu de "extremista" y "poco fiable" por los ataques contra Siria

Archivo - El líder opositor israelí Yair Golan. - Europa Press/Contacto/Eyal Warshavsky - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El opositor israelí Yair Golan ha tildado este jueves al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, de "extemista" y "poco fiable" por los ataques perpetrados contra Siria, especialmente el cometido esta semana contra un aeropuerto militar de Idlib, en el noroeste del país.

Así, ha criticado contundentemente estas acciones, las cuales considera una "provocación peligrosa" que pone al país entero "ante la posibilidad de acabar entrando en guerra con Turquía", según ha lamentado en un mensaje difundido en redes sociales.

En este sentido, ha afirmado que Israel ha hecho "uso de la fuerza por cuestiones políticas" y ha alertado de que esto puede "reducir la confianza en Israel". "El país necesita un liderazgo que utilice el poder para lograr la mayor seguridad posible en vez de generar otra guerra por la supervivencia política", ha indicado.

Sus palabras llegan pocos días después de que se registrara el ataque contra la base militar de Abú al Duhur, que ha sido calificado por Naciones Unidas como una "violación muy flagrante de la soberanía" de Siria.

Turquía, por su parte, ha rechazado los argumentos de Netanyahu para respaldar los ataques israelíes: "Las acusaciones infundadas de la oficina del primer ministro israelí pretenden legitimar los ataques aéreos ilegales de Israel contra la soberanía e integridad territorial de Siria", señala la oficina de prensa de la Presidencia de Turquía en una publicación en redes.