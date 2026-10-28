El opositor Yair Golan aboga por una coalición con partidos árabes para desbancar a Netanyahu en Israel

El líder de Los Demócratas, Yair Golan, durante un acto de campaña de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre de 2026 en Israel (archivo) - Jamal Awad / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido opositor Los Demócratas, Yair Golan, ha abogado este miércoles por alcanzar un acuerdo con las formaciones árabe-israelíes para formar un Gobierno y desbancar al actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, dado que ninguno de los bloques cuenta en estos momentos con una mayoría parlamentaria si no opta por coaligarse con estos partidos.

"Netanyahu ha perdido. Sé contar hasta 120. 65 es más que 55. Así es como funciona la democracia israelí. Punto", ha dicho el político izquierdista en un mensaje en redes sociales, en referencia al número de escaños del Parlamento israelí y los representantes con los que contarían la oposición, si suma a los partidos árabes, y el del actual jefe del Ejecutivo.

"La realidad de la situación debe dejarnos una lección contundente: no tenemos futuro aquí a menos que dejemos de tener miedo y pongamos fin al racismo. Ya no debemos aceptar la distinción racista de Netanyahu entre los votos judíos y los votos árabes", ha sostenido el líder de Los Demócratas, quien ha incidido en que todos los votos "valen exactamente lo mismo".

Así, ha argumentado que "cualquiera que intente anular los votos de los ciudadanos árabes se está rindiendo ante Netanyahu y renunciando a Israel" y ha recordado que el actual bloque gubernamental cuenta con partidos ultraortodoxos "no sionistas" que "promueven la evasión masiva del servicio militar".

"Si Netanyahu insiste en contar solo una 'mayoría sionista', debería empezar por restar de su propio bloque a esos 16 diputados de los partidos ultraortodoxos no sionistas", ha señalado Golan, quien ha subrayado que el primer ministro israelí "no está en posición de dar lecciones sobre sionismo".

"El 'Bloque del Cambio' cuenta con una mayoría sionista: 49 frente a 39. El 'Bloque del Cambio' cuenta con una mayoría israelí: 65 frente a 55", ha reiterado, al tiempo que ha afirmado que el bloqueo opositor tiene "una responsabilidad" y "la oportunidad de formar un Gobierno de cambio, en colaboración con los ciudadanos árabes de Israel".

En este sentido, ha hecho hincapié en que este Ejecutivo sería uno "que sirva a todos los ciudadanos de Israel" y ha apelado a la "valentía" para dar este paso. "Ahora hace falta valentía. Hace falta liderazgo. Es hora de dejar de tener miedo y empezar a actuar. ¡Un Gobierno de cambio, ya!", ha zanjado.

Los datos correspondientes al 72,4% del recuento de las legislativas del martes dan la victoria al Likud de Netanyahu, con 27 escaños, si bien su bloque recabaría solo 54 escaños, por los 48 del encabezado por el antiguo jefe del Ejército Gadi Eisenkot. Por su parte, los dos partidos árabes suman 18 escaños --doce de la Lista Conjunta y seis de Raam--, lo que los convierte en clave para la formación del Ejecutivo.

Por su parte, el primer ministro israelí ha reivindicado que el bloque conservador cuenta con una "mayoría decisiva" y ha abogado por la conformación de un Ejecutivo "nacional de derechas". Además, ha descartado cualquier tipo de alianza con los partidos árabes, a los que ha calificado de "antisemitas" y "enemigos del Estado", acusándolos de percibir al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como una "fuerza de salvación".