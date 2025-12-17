Orbán alerta de que transferir los bienes rusos congelados a Ucrania supone una "declaración de guerra"

Archivo - Imagen de archivo del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. - Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha alertado este miércoles de que transferir los bienes rusos congelados a Ucrania supone una "declaración de guerra" y ha recalcado que estas acciones "no pueden ser interpretadas de otra manera".

En este sentido, ha lamentado que Rusia, "inevitablemente, tendrá que responder" en tal caso, y ha aseverado que esta transferencia carece de sentido práctico o legal. "Algunos abogan por seguir financiando a Ucrania y apoyar al país militarmente. Otros creemos que es mejor la contención. Hungría pertenece a este último grupo", ha aseverado a bordo del avión oficial con destino Bélgica, donde participará en la cumbre del Consejo Europeo.

"Hemos dicho muchas veces que se deben tomar decisiones estratégicas", ha dicho el primer ministro, que ha afirmado que la Unión Europea (UE) "debe apoyar los esfuerzos de paz impulsados por Estados Unidos". "El tema de los bienes rusos puede generar confrontaciones", ha añadido, según ha recogido su portavoz para cuestiones internacionales, Zoltan Kovacs.

En este sentido, ha aseverado que este asunto "requería hasta ahora un consenso" y tenía que ser aprobado de forma unánime por todos los Estados miembro. Sin embargo, ha advertido, "el marco legal ha sido modificado de forma ilegal y ya no hace falta la unanimidad, por lo que se han vetado los derechos húngaros".

"Hungría, jamás, bajo ninguna circunstancia, va a apoyar que se confisquen las reservas extranjeras de otros países", ha dicho, al tiempo que ha subrayado que Bélgica se encuentra en una posición "particularmente difícil". "Bélgica se encuentra bajo una fuerte presión por parte de las instituciones europeas mientras hace frente a posibles riesgos legales y económicos", ha añadido.

Orbán ha explicado a su vez que las instituciones financieras belgas podrían sufrir "graves consecuencias", lo que podría acabar "desestabilizando la economía belga". "Los belgas están siendo muy fuertes, dada la situación", ha aclarado, antes de mostrar su simpatía por el primer ministro del país, Bart de Wever.

"Si este tipo de prácticas se acaban convirtiendo en una cuestión estándar, tendrá consecuencias a largo plazo para la Unión Europea en su conjunto. El continente se dirige a una mayor militarización, algo que podría poner en peligro a las futuras generaciones y socavar las prioridades europeas", ha apostillado.

"La situación es muy grave y tensa", ha destacado, no sin antes instar a la vigilancia para que Hungría "no sea arrastrada a una guerra que no quiere y que no ha elegido".