Orbán denuncia la instauración del "autoritarismo" en Hungría y defiende a Fidesz como polo de resistencia

Archivo - El ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán - Ondej Deml/CTK/dpa - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Hungría Viktor Orbán ha denunciado este miércoles la instauración de un sistema autoritario en Hungría tras la llegada de Péter Magyar al poder, en concreto tras la reforma constitucional que permitió la destitución del presidente, Tamás Sulyok, incidiendo en que su formación, Fidesz, seguirá siendo un polo de resistencia.

Tras la aprobación de la polémica 17ª enmienda constitucional, que abre el proceso para finalizar el mandato presidencial, Orbán ha incidido en que su partido "se compromete a apoyar a todo aquel que alce la voz, actúe en conjunto con otros y defienda la libertad".

Orbán ha comparado la llegada de Magyar con la situación que atravesó el país con el 'kadarismo', en referencia a la etapa socialista de Hungría como país satélite de la Unión Soviética, subrayando la "ilegitimidad" del actual sistema.

El exdirigente ha sido muy crítico con la maniobra de Magyar para desalojar al presidente, del opositor Fidesz y designado por el Parlamento, tras incidir en que el gobierno "arbitrario" se trata de "una realidad". "Si pueden hacer esto al presidente de la República, pueden hacerlo con cualquiera. Que Dios proteja a Hungría", afirmó tras aprobarse la controvertida reforma que el partido de Magyar, Tisza, ha sacado adelante en virtud de su mayoría parlamentaria de dos tercios.

En este sentido, ha apelado a los votantes de Magyar, ya que a su juicio el sistema solo se puede desmontar "por aquellos cuyos votos lo crearon". De esta forma ha indicado que la base de la oposición al actual Gobierno "será amplia, no organizada sobre un cimiento ideológio, sino sobre la base de la soberanía y la libertad".

De esta forma se ha referido a su formación como una plataforma desde la que se va a dictar "el ritmo político de la resistencia" sino que se "funcionará como un centro de servicios", según unas declaraciones recogidas por el portal de noticias Telex.

Orbán ha comparecido junto a János Bóka, exministro y nuevo líder parlamentario de Fidesz, quien ha llamado a formar un bloque de resistencia para "restaurar la democracia" en el país. "Me considero capaz e idóneo para esto; tengo fe, energía y un fuerte sentido de la misión, y por eso estoy aquí", ha declarado ante los periodistas apelando a una comunidad política conservadora en Hungría.

Respecto a su reciente viaje a Estados Unidos donde acudió a partidos del Mundial de fútbol, motivo por el cual no estuvo presente durante la votación de la enmienda constitucional, Orbán ha asegurado que no solo asistió a encuentros del Mundial sino que mantuvo reuniones sin revelar con qué interlocutores, en lo que ha encuadrado en los esfuerzos de denunciar el sistema arbitrario que a su juicio se ha establecido en el país.

"Si hubiera estado en casa, no habría podido hacer más", ha indicado respecto a su ausencia en la votación en el Parlamento magiar durante la denunciada indemnización.