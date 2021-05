Ordenan la detención del gobernaGarcía Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y blanqueo de dinero

López Obrador muestra el informe del Departamento de Justicia de EEUU sobre el caso y recalca que no son "tapadera" de nadie

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Un juez mexicano ha ordenado la detención del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ha sido acusado por la Fiscalía de cometer presuntos delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales.

Fuentes del Gobierno han confirmado al diario 'El Universal' que la investigación contra el gobernador está integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía, quien habría obtenido la orden de un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Así, han señalado que esta investigación y la orden de detención son independientes al proceso que se sigue contra el gobernador por el delito de fraude fiscal, por el que la Cámara de Diputados avaló quitarle la inmunidad.

El Instituto Nacional de Migración (INM), adscrito a la Secretaría de Gobernación, emitió una alerta contra García Cabeza de Vaca, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ordenado congelar sus cuentas supuestamente vinculadas al blanqueo.

La Fiscalía ha solicitado además la emisión de una alerta roja a la Interpol para que el gobernador sea buscado en más de un centenar de países en caso de abandonar suelo mexicano.

El presidente de la UIF, Santiago Nieto, ha indicado en su cuenta de Twitter que la orden de bloqueo incluye a 12 personas físicas y 25 empresas entre las que se encuentran las de María de Lourdes Cabeza de Vaca, madre del gobernador, y las de su esposa, Mariana Gómez. "Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables", ha aseverado.

"Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco 'G' o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias", ha recalcado.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó información a la Fiscalía General de México sobre presuntos delitos cometidos por García Cabeza de Vaca, así como otras tres personas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado a conocer este jueves en su rueda de prensa desde Palacio Nacional el escrito enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre estos presuntos delitos y ha recalcado que como jefe del Estado no puede encubrir a nadie.

"No queremos ser el hazmerreír de nadie, y no hay impunidad", ha enfatizado el presidente mexicano, quien ha recordado como antes era él quien "mandaban información así", y, o bien "no se contestaba", o se hacía diciendo "que no había delito que perseguir".

"Se blanqueaba a quienes se les investigaba desde el extranjero. Yo no puedo, como titular del Poder Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera (...). La investigación está abierta", ha dicho López Obrador, quien ha enseñado el escrito llegado desde Estados Unidos "para que no se esté pensando qué es un asunto" en el que él tenga algo que ver.