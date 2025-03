Una organización civil israelí acusa al Gobierno de "amenazas" para impedir la proyección de 'No other land'

Los directores Rachel Szor, Basel Adra, Yuval Abraham y Hamdan Ballal aceptan el Oscar a Mejor Largometraje Documental por 'No other land'

Los directores Rachel Szor, Basel Adra, Yuval Abraham y Hamdan Ballal aceptan el Oscar a Mejor Largometraje Documental por 'No other land' - Ampas/ZUMA Press Wire/dpa

Standing Together anuncia "decenas de proyecciones públicas" y afirma que "miles" de personas se han apuntado ya para ver el documental

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una organización civil israelí ha acusado este viernes al Gobierno de Israel de "amenazar de forma directa" a salas de cine e institutos culturales para que no proyecten 'No other land', ganador del Oscar a Mejor Largometraje Documental, y ha anunciado "proyecciones públicas" en todo el país para que la gente pueda ver la cinta.

"Desde que 'No other land' ganó el Oscar, el Gobierno israelí empezó a atacar a sus creadores y envió una amenaza directa a cines e institutos culturales para que no se proyecte en Israel", ha dicho Alon-Lee Green, codirector de Standing Together, a través de un mensaje en su cuenta en la red social X

Así, ha subrayado que "en respuesta, Standing Together está organizando decenas de proyecciones públicas en el país, con miles de judíos y palestinos apuntados". "No van a silenciarnos. No eliminarán la lucha contra la ocupación", ha agregado.

Green ha cargado además contra las personas que critican el documental argumentando que "es unilateral". "¿Quieren decir que está mal no mostrar el lado de los colonos que van a disparar y atacar a los palestinos en Masafer Yatta?", se ha preguntado.

"¿O es un error no explicar el lado del Ejército que vino a expulsarlos de su hogar?. Creo que lo que quieren decir es que simplemente no les gusta verlo", ha zanjado el codirector de Standing Together, que ha defendido de esta forma el documental, que tiene un total de cuatro directores --dos palestinos y dos israelíes--.

Standing Together se describe como "un movimiento progresista de base que organiza a ciudadanos judíos y palestinos de Israel contra la ocupación y a favor de la paz, la igualdad y la justicia social". "Sabemos que la mayoría tiene mucho más en común que lo que nos separa, mientras que sólo una minoría se beneficia del 'statu quo'", afirma la organización en su página web.

En este sentido, subraya que, como "el mayor movimiento de base árabe-judío", busca un futuro "de paz e independencia para israelíes y palestinos, igualdad total para todo el mundo en esta tierra y una verdadera justicia social, económica y ambiental", para lo que aboga por "permanecer juntos en un frente unido".

El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, criticó el lunes que el documental, que retrata la ocupación israelí en Cisjordania y la demolición de viviendas y propiedades de palestinos en la localidad de Masafer Yatta, se hiciera con el galardón y dijo que se trataba de "un momento triste para el mundo del cine". "En lugar de presentar la complejidad de la realidad israelí, los directores decidieron amplificar narrativas que distorsionan la imagen de Israel ante las audiencias internacionales", sostuvo.

El documental, dirigido por cuatro directores, entre ellos el activista palestino Basel Adra y el israelí Yuval Abraham, refleja la situación de Adra, residente de Masafer Yatta, ante la destrucción de la localidad a manos de las fuerzas israelíes, la falta de oportunidades y el riesgo de expulsión de sus tierras por parte de Israel.

En el mismo, Adra se hace amigo de Yuval, un periodista israelí que acude a la zona para informar sobre la realidad a través de una serie de artículos, lo que refleja igualmente la disparidad de sus realidades y las dificultades a las que hace frente la población palestina frente a la ocupación y las prácticas represivas de las fuerzas de seguridad.

Durante su discurso de aceptación del Oscar, Adra expresó su deseo de que su hija "no tenga que vivir la vida que tengo yo, siempre con miedo ante la violencia de los colonos, la demolición de viviendas y el desplazamiento forzoso que sufre mi comunidad de Masafer Yatta a diario bajo la ocupación israelí". "Aún resistimos y pedimos al mundo que adopte acciones serias para detener la injusticia y detener la limpieza étnica del pueblo palestino", señaló.

Por su parte, Abraham explicó que la película fue realizada "por palestinos israelíes, porque juntas nuestras voces son más fuertes". "Nos vemos. La atroz destrucción de Gaza y su pueblo debe terminar. Los rehenes israelíes secuestrados brutalmente en el crimen del 7 de octubre (de 2023) deben ser liberados", dijo, antes de apostar por "un camino diferente, una solución política, sin supremacía étnica, con derechos nacionales para ambos pueblos".