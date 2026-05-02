Organizaciones civiles congoleñas denuncian más de 100 muertos en tres ataques de las milicias ADF en Ituri

Archivo - Secuelas de un ataque de las ADF en el este de República Democrática del Congo - Europa Press/Contacto/Shi Yu - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han muerto esta semana en tres poblaciones del este de República Democrática del Congo, según denuncian asociaciones civiles del país, como consecuencia de una nueva ola de ataques perpetrados por las milicias de las Fuerzas Democráticas Aliadas, extensión de Estado Islámico en el país africano y uno de los grupos armados más brutales del continente africano.

Los ataques comenzaron el pasado martes en el territorio de Djugu y alcanzaron a las poblaciones de Bassa, Mayalibo y Bayamabadjeri, según ha informado el coordinador de organización de la sociedad civil Vives, Dieudonné Litori, al medio local Kivu Morning Post. Siguiendo el patrón habitual de estos ataques, decenas de domicilios han sido incendiados por las ADF y los supervivientes han comenzado un éxodo para escapar de los asaltos.

Las autoridades congoleñas todavía no se han pronunciado sobre estos ataques en Ituri, base de operaciones de las ADF, aunque el grupo armado ha extendido sus asaltos a la vecina región de Kivu aprovechando el caos desatado por el conflicto principal que reina desde hace años en el país y enfrenta al Ejército congoleño y aliados contra las milicias del Movimiento 23 de Marzo.