Organizaciones civiles la muerte de 105 refugiados congoleños en los campamentos de Burundi desde finales del año pasado

Archivo - Imagen de archivo de desplazados congoleños - Europa Press/Contacto/Zanem Nety Zaidi - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones civiles han denunciado que 105 refugiados congoleños han muerto en los campamentos de Burundi durante las dos últimas semanas por el hambre, falta de medicinas y ausencia de cobijo.

Burundi lleva meses recibiendo a estos refugiados que intentan escapar de la crítica situación de violencia que asola el este de República Democrática del Congo por los combates entre el Ejército congoleño y sus aliados, los militares burundeses entre ellos, y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23).

En medio de esta crisis, la Organización Ciudadana por la Paz y la Convivencia Comunitaria (CPCC) ha declarado, tras proporcionar este balance, que la situación en estos campamentos es "alarmante", en palabras de su presidente, Ahadi Bya Masu.

"Hemos registrado más de 105 muertes en varios campos de refugiados de Burundi, causadas por la falta de alojamiento adecuado, la falta de atención médica y la ausencia de asistencia humanitaria estructurada. Algunos incluso fueron atacados por personas armadas con flechas y armas blancas", ha denunciado ante la emisora de Naciones Unidas en el país, Radio Okapi.

Ahadi Bya Masu ha pedido con urgencia al Gobierno congoleño y a los socios internacionales que brinden "asistencia digna y sostenible" a estas poblaciones que huyen de la agresión de la AFC/M23.

La situación podría empeorar todavía más en las próximas semanas debido a la afluencia de refugiados que han escapado del último epicentro de los combates, la ciudad de Uvira, en la provincia congoleña de Kivu Sur, y que están llegando en masa a campamentos burundeses como Rugombo, Rumonge o Gatumba.