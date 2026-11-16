Organizaciones municipales y empresariales piden acuerdos para evitar nuevas elecciones en Países Bajos

Archivo - El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un amplio grupo de organizaciones municipales, civiles y empresariales de Países Bajos han reclamado al Gobierno neerlandés que resuelva sus diferencias y llegue a acuerdos y decisiones "claras" para evitar en todo caso una nueva convocatoria de elecciones.

En un comunicado conjunto la Asociación de Municipios de Países Bajos se une a la principal organización empresarial, Evofenedex, o la asociación de promotores inmobiliarios, Neprom, y decenas de organizaciones civiles para reclamar a la clase política que llegue a acuerdos entendiendo que "convocar nuevas elecciones no resolverá los problemas de Países Bajos".

"Estamos muy preocupados por la situación política en La Haya. Precisamente ahora es importante que los políticos miren hacia el futuro", ha indicado el comunicado que apunta que los "grandes desafíos" que enfrenta el país requiere "determinación, colaboración y estabilidad política".

"Ha llegado el momento de dejar a un lado las diferencias y trabajar juntos para encontrar soluciones, teniendo siempre presentes a las personas afectadas", ha agregado el grupo de organizaciones neerlandesas en plena crisis política ante la amenaza de descomposición del Ejecutivo de Rob Jetten ante las divisiones internas por la aprobación de un impuesto a las grandes fortunas.

De esta forma reclaman "decisiones claras y mantener el rumbo durante un largo periodo de tiempo" para abordar temas tan candentes como la vivienda, la movilidad y las infraestructuras, la energía y la competitividad económica.

"Nuestro país necesita urgentemente claridad, avances y capacidad de actuación. En los municipios, las provincias y las juntas de gestión del agua tampoco se convocan elecciones anticipadas cuando surgen dificultades políticas; si es necesario, los partidos vuelven a negociar y forman nuevos gobiernos", ha argumentado, incidiendo en que este debe ser el camino que siga La Haya.

"Hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios de la Cámara Baja de Países Bajos. Lleguen a un acuerdo entre ustedes y mantengan ese compromiso durante toda la legislatura. No hagan esperar más a nuestros ciudadanos para encontrar soluciones", ha resumido.

CRISIS EN EL SENO DEL GOBIERNO DE JETTEN

La crisis se prolonga desde hace varios días después de que el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) haya amenazado con salirse del Ejecutivo tras considerar insostenible la situación tras las discrepancias en torno a aprobar un impuesto a las grandes fortunas, que a su juicio denota el giro a la izquierda del Gobierno neerlandés.

De todos modos, el choque ha evidenciado la fragilidad de la coalición que dirige Jetten: un tripartito formado por su partido, Demócratas 66, más el VVD y la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), que gobierna con solo 66 de los 150 escaños del Parlamento.

En las conversaciones en marcha para tratar de salvar la situación se está poniendo sobre la mesa distintas opciones para retomar el Ejecutivo, incluyendo la opción de sumar a más socios a la coalición.