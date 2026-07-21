Ortega afirma que "no volverá a haber elecciones" en Nicaragua

Archivo - El presidente nicaragüense Daniel Ortega (derecha), junto a la entonces vicepresidenta y ahora copresidena, su esposa Rosario Murillo, en una cumpre empresarial con representantes de China, América Latina y el Caribe celebrada en Managua. - Europa Press/Contacto/Nicaragua Government

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha afirmado que "no volverá a haber elecciones" en el país que gobierna desde 2007, acusando a la oposición de querer enriquecerse a costa del sector público, y ha apuntado a "leyes" para solidificar su intención de impedir cualquier comicio.

"Ya quisieron ellos (la oposición) agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones", ha espetado en el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista.

Prosiguiendo, el líder sandinista, que gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, ha insistido en que "no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder".

"Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes", ha adelantado, manifestando que "hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias", en alusión a la oposición, para que "por mucha plata que les den los yanquis" no puedan alcanzar el Ejecutivo nicaragüense.

En su discurso, ha alegado que sus opositores "viven conspirando, conspirando, organizando, buscando como organizar partidos para que en una elección (...), esos partidos ganen las elecciones". "Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puesto por los somocistas (en referencia a partidarios del dictador Anastasio Somoza) volverán a llegar al gobierno: Jamás, jamás, jamás", ha zanjado.

El exguerrillero y secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza y se instaló en el poder en 1979 siguiendo el ejemplo de la guerrilla cubana, gobierna Nicaragua desde que llegara por segunda vez al gobierno en 2007. Ahora, a sus 80 años, continúa en el Ejecutivo, que dirige junto a Rosario Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta del país tras haber ejercido entre 2017 y 2025 como vicepresidenta, cargo extinto tras su promoción.