La OTAN acuerda modernizar sus capacidades y fortalecer su planificación nuclear

Declaración a la prensa del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de las reuniones de los ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. - NATO

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Grupo de Planificación Nuclear (NPG, por sus siglas en inglés) de la OTAN ha acordado este jueves modernizar sus capacidades y fortalecer su planificación nuclear para seguir reforzando su disuasión ante coacciones y agresiones.

"Los ministros del NPG recordaron que las fuerzas nucleares estratégicas de la Alianza siguen siendo la garantía suprema de la seguridad de los aliados y constituyen la base de la arquitectura de disuasión ampliada de la OTAN", ha indicado la alianza sobre la reunión mantenida este jueves en los cuarteles generales de Bruselas coincidiendo con la reunión de ministros de Defensa.

En este sentido, los miembros de la OTAN, a excepción de Francia que no participa en este grupo y sigue su propia doctrina nuclear, "acordaron seguir reforzando la misión de disuasión nuclear de la OTAN mediante la modernización de sus capacidades nucleares, el fortalecimiento de su capacidad de planificación nuclear y la adaptación necesaria para alcanzar sus intereses de seguridad".

En todo caso, aseguran que el bloque militar mantiene una postura nuclear "segura, protegida, eficaz y creíble" que se centra en "preservar la paz, prevenir la coacción y disuadir la agresión".

De esta forma, los aliados de la OTAN reafirmaron su compromiso duradero de "compartir las responsabilidades, los riesgos y las cargas de la defensa colectiva", incidiendo en la necesidad de invertir en recursos, capacidades y fuerzas necesarias para cumplir la misión nuclear de la OTAN.

El NPG, el órgano de mayor rango responsable de la disuasión nuclear de la OTAN, constituye un foro de consulta y toma de decisiones sobre todas las cuestiones relacionadas con la disuasión nuclear, incluidas la política nuclear, la doctrina, la planificación, la disposición de las fuerzas, las capacidades y los ejercicios.

Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves en Bruselas para preparar la cumbre de líderes que tendrá lugar los días 7 y 8 de julio en la capital turca, Ankara, en un momento en el que los aliados europeos debaten cómo suplir el vacío que dejará Estados Unidos cuando reajuste las capacidades que tiene asignadas al continente.