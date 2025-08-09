La OTAN asegura que el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán es un "avance significativo" hacia la normalización

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián - Europa Press/Contacto/Nathan Howard - Pool via CNP

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha afirmado este sábado que el acuerdo firmado entre el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, bajo los auspicios de Estados Unidos es un "avance significativo para el proceso de normalización", así como para la seguridad en la región del Cáucaso.

"Celebramos el progreso hacia la paz entre Armenia y Azerbaiyán y trasladamos un agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus esfuerzos sobre la paz", ha señalado en la red social X la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart.

Las partes suscribieron en la víspera frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un acuerdo por el que se comprometen a poner fin a un conflicto que se remonta cuatro décadas atrás y que ha estado marcado por disputas territoriales como la de Nagorno Karabaj.

El pacto incluye el compromiso mutuo para desbloquear las rutas de comunicación y plantea el establecimiento de una suerte de corredor a través del exclave azerí de Najicheván, denominado en virtud del acuerdo 'Ruta Trump para la paz'.

El acuerdo se produce tras una reunión a principios de julio entre Ereván y Bakú en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Doha, para abordar el proceso de paz y la "agenda de normalización" de las relaciones bilaterales, si bien no trascendió ningún pacto, pese a que en marzo de este año ya habían acordado la versión final del texto de paz.