La OTAN asegura que el suministro de armas a Ucrania continúa ante las amenazas de Trump de suspenderlo

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa. - -/NATO/dpa - Archivo

BRUSELAS 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha asegurado este lunes que el suministro de armamento a Ucrania a través del mecanismo PURL, la iniciativa de la Alianza con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania, "continúa en marcha", después de que hayan trascendido informaciones sobre las amenaza de Estados Unidos de suspender este plan.

"El apoyo a Ucrania a través de PURL sigue fluyendo", han señalado fuentes de la Alianza Atlántica en declaraciones a Europa Press, al ser preguntadas sobre si Washington había comunicado a la organización sus intenciones de paralizar la iniciativa para presionar a Kiev para que frene sus ataques a infraestructuras energéticas de Rusia.

La respuesta llega después de que el diario británico 'Financial Times' haya informado de que la Administración de Donald Trump está presionando tanto a Ucrania como a varias capitales europeas para poner fin a los ataques contra instalaciones petroleras rusas, llegando a amenazar con paralizar el mecanismo PURL.

Las presiones estadounidenses se producen en un contexto marcado por el anuncio de Trump de un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania, que, según aseguró este domingo, entraría en vigor de manera inmediata, pese a que Rusia ha atacado en horas posteriores una central eléctrica en Járkov, según explicado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

También llegan después de que Trump anunciara el pasado viernes un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Moscú suministre tres millones de toneladas de diésel al mercado estadounidense y mundial a corto plazo, una operación que el mandatario norteamericano condicionó al estado de las refinerías rusas, objetivo de los ataques ucranianos.