La OTAN condena los ciberataques de Rusia a aliados y avisa del uso de "todas" sus capacidades para defenderse

Archivo - Bandera de la OTAN - Anna Ross/dpa - Archivo

BRUSELAS 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha condenado "enérgicamente" este lunes las "persistentes actividades cibernéticas maliciosas" de Rusia, y ha avisado de que está preparada para emplear "toda la gama" de sus capacidades para disuadir, defenderse y contrarrestar estas amenazas, en respuesta a las últimas denuncias y sanciones impuestas por la UE y Reino Unido contra la ofensiva cibernética del Kremlin.

"Condenamos enérgicamente las persistentes actividades cibernéticas maliciosas de Rusia, que aprovecha su ecosistema cibernético para atacar a los Aliados y socios de la OTAN. Estas actividades constituyen una amenaza para la seguridad de los Aliados", se lee en un comunicado difundido este lunes por la organización.

La misiva se ha publicado después de que Bruselas y Londres hayan anunciado sanciones contra 24 personas y entidades responsables de orquestar ciberataques, interferir en elecciones y difundir discursos maliciosos contra Ucrania por toda Europa, incluidos los ciberdelincuentes implicados en redes de intermediarios vinculadas a los Servicios de Inteligencia rusos (RIS).

La Alianza Atlántica se ha mostrado "unida y solidaria" con todos los aliados afectados por estas actividades, dirigidas contra infraestructuras críticas nacionales y entidades gubernamentales, y ha tomado nota de las declaraciones de la UE y Reino Unido que denuncian los vínculos de Rusia con ciberdelincuentes.

Asimismo, ha instado a Moscú a poner fin a estas "actividades desestabilizadoras", que --ha avisado-- hacen caso omiso de las normas internacionales acordadas sobre el comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio.

"Estamos preparados para emplear toda la gama de capacidades con el fin de disuadir, defendernos y contrarrestar el espectro completo de amenazas cibernéticas. Estamos dispuestos a responder a ellas en el momento y de la manera que elijamos, de conformidad con el derecho internacional", ha avisado la organización.

Con todo, la OTAN ha defendido su compromiso con "un ciberespacio libre, abierto, pacífico y seguro" y ha asegurado que ha reforzado su postura cibernética al fortalecer el marco para integrar los efectos cibernéticos en las operaciones, misiones y actividades de la Alianza.