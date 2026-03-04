La OTAN condena el lanzamiento de Irán de un misil a Turquía y denuncia sus ataques "indiscriminados" en la región

BRUSELAS 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha condenado el lanzamiento de un misil balístico por parte de Irán contra Turquía, que ha sido derribado por las sistemas de defensa área de la Alianza Atlántica, y ha reafirmado su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

"Condenamos que Irán haya atacado a Turquía. La OTAN se mantiene firmemente junto a todos los aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región", ha afirmado en declaraciones remitidas a Europa Press la portavoz de la OTAN, Allison Hart, tras el ataque a uno de los Estados miembro de la organización.

La Alianza ha reafirmado que su postura de disuasión y defensa "sigue siendo sólida en todos los ámbitos", también en lo que respecta a la defensa aérea y antimisiles, sobre todo tras el primer incidente de este tipo tras el inicio de los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán el sábado.

Las declaraciones de la OTAN tienen lugar después de que este miércoles las autoridades de Turquía hayan anunciado el derribo por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán que "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria.

El Ministerio de Defensa turco ha indicado que el misil fue "neutralizado" por "elementos del sistema de misiles y defensa aérea de la Alianza desplegados en el Mediterráneo oriental", antes de confirmar el impacto en Dortyol, en la provincia de Hatay, de una de las municiones usadas para derribar el proyectil.

"No hay fallecidos o heridos por el incidente", ha manifestado en su comunicado, en el que ha recalcado que "la determinación y capacidad para garantizar la seguridad del país y sus ciudadanos están en su nivel más alto".