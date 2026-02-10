La OTAN defiende su cooperación con Corea del Sur para responder "de manera más eficaz" a desafíos de seguridad

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una intervención ante el Parlamento Europeo. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido este martes con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, su "cooperación estrecha" para responder "de manera más eficaz" a desafíos de seguridad, tanto globales como regionales.

"Compartimos la opinión de que la República de Corea y la OTAN deben cooperar estrechamente para responder de manera más eficaz a los desafíos de seguridad global, y acordamos mantener una comunicación continua de cara al futuro", ha afirmado el mandatario asiático tras la llamada mantenida con el jefe político de la OTAN.

Según Lee, el ex primer ministro neerlandés elogió las "excelentes capacidades" de la industria de defensa surcoreana y expresó su "apoyo continuo" al fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa entre Corea del Sur y la OTAN.

"Espero que nuestra asociación se profundice en consonancia con nuestro compromiso de ampliar una cooperación sustantiva en diversos ámbitos, incluidos la industria de defensa, el espacio y el intercambio de información", ha añadido en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, Rutte ha valorado como positiva la conversación con Lee, tras reivindicar a Corea del Sur como un "socio estrecho" de la OTAN. Ha insistido en que la seguridad euroatlántica y la indopacífica están "vinculadas", por lo que ha defendido profundizar el diálogo y la cooperación con Seúl.