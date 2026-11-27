Archivo - Avion de combate F35 desplegado en Letonia. - Ints Kalnins / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha desplegado la madrugada de este viernes aviones de combate ante la incursión de un dron en el espacio aéreo de Letonia, episodio que provocó una alerta de seguridad en la localidad de Ludza, próxima a la frontera con Rusia.

La alerta se ha producido pasadas las 2.00 horas (hora local), tras detectar las Fuerzas Armadas letonas una aeronave no tripulada cerca de la frontera que brevemente ha entrado en el espacio aéreo del país báltico, informa el diario 'Diena'.

En respuesta a la alerta, la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico se ha activado desplegando cazas, así como un interceptor de drones perteneciente al Ejército letón. La maniobra se ha completado momentos después sin que se haya informado de que el dron haya sido abatido.

Cerca de las 3.00 horas se puso fin a la alerta de seguridad en Ludza, si bien se ha activado otra, de nivel amarillo, en la cercana localidad de Balvi, sin que esta alarma se haya concretado.

Las Fuerzas Armadas letonas han reivindicado su trabajo de vigilancia y respuesta ante amenazas potenciales al espacio aéreo del país codo con codo con los socios de la OTAN, presentes en el país en distintos formatos desde hace más de una década, en respuesta a la anexión ilegal rusa de la península de Crimea.

Las autoridades militares han achacado el incidente a la invasión rusa de Ucrania, insistiendo en que mientras dure "la agresión" pueden volver a repetirse casos de este tipo tanto cerca del espacio aéreo como con incursiones.

La región báltica ha vivido reiterados incidentes de este tipo. Precisamente la polémica desatada por el impacto de varios drones ucranianos en el territorio tras ser desviados supuestamente por una interferencia electrónica rusa, generó la ruptura de la coalición de Gobierno y la convocatoria de comicios anticipados, propiciando la llegada al Ejecutivo del actual primer ministro, Andris Kullbergs.