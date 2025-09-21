La OTAN despliega dos cazas alemanes para responder a un avión ruso en el Báltico

Archivo - Caza Eurofighter de la Fuerza Aérea alemana en un vuelo de entrenamiento en Norvenich - Christoph Reichwein/dpa - Archivo

BERLÍN 21 Sep. (DPA/EP) -

La OTAN ha activado este domingo dos cazas Eurofighter de la Fuerza Aérea alemana ante la presencia de un avión militar ruso sobre el mar Báltico, en el último de una serie de incidentes que han activado desde la semana pasada las alertas en el seno de la Alianza Atlántica en el denominado flanco oriental.

La aeronave sospechosa, un avión de reconocimiento Il-20M, no pudo ser identificada en un primer momento y volaba sin ningún plan de vuelo notificado ni contactos por radio en el espacio aéreo internacional, según la Fuerza Aérea de Alemania.

Los Eurofighter han partido desde la base militar de Rostock-Laage, en el norte de Alemania, como medida de precaución. De hecho, las Fuerzas Armadas alemanas han puesto a disposición de la OTAN más aeronaves para contribuir a la protección del flanco este a raíz de las últimas incursiones de aparatos rusos.

La Alianza Atlántica se puso especialmente en guardia tras la incursión de casi una veintena de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia la semana pasada, aunque desde entonces también se han registrado incidentes en Rumanía y Estonia.