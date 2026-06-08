La OTAN dice que el derribo de un dron en Letonia demuestra su "determinación y capacidad" para disuadir y defender

Archivo - Dos cazas Eurofighter Typhoon realizan un vuelo a baja altura sobre el aeropuerto Falcone-Borsellino de Cinisi - Mattia Torretta/IPA via ZUMA Pre / DPA - Archivo

BRUSELAS 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha asegurado este lunes que el derribo de un dron que había penetrado en el espacio aéreo de Letonia demuestra una vez más la "determinación y capacidad" de la Alianza para proteger su territorio y responder a posibles amenazas en el flanco oriental.

"Esto demuestra una vez más la determinación y la capacidad de la OTAN para disuadir y defender", ha señalado fuentes aliadas a Europa Press, después de que dos cazas Rafale franceses identificaran y neutralizaran el aparato.

Según ha explicado la OTAN, los aviones, desplegados en la misión de Policía Aérea del Báltico y con base en Siauliai (Lituania), despegaron en el marco de la operación Centinela del Este para responder a una "posible amenaza" procedente de un dron que había entrado en el espacio aéreo letón.

El incidente llevó al Ejército de Letonia a activar una alerta por una posible amenaza aérea y pedir a la población que permaneciera en lugares seguros. Posteriormente, las autoridades dieron por finalizado el aviso una vez neutralizado el aparato, sin que por el momento hayan trascendido detalles sobre su procedencia.