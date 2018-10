La OTAN insta a Rusia a atenerse al pacto nuclear y celebra que aliados aporten sus cibercapacidades ofensivas

Publicado 03/10/2018 16:22:30 CET

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dejado claro a Moscú este miércoles que los aliados esperan que Rusia cumpla "plenamente" el Tratado de Fuerzas Nucleares (INF, por sus siglas en inglés) sellado entre Estados Unidos y Rusia en 1987 que abolió todos los misiles de alcance intermedio y ha saludado que aliados individuales aporten sus cibercapacidades ofensivas.

"Pedimos a Rusia que cumpla con el Tratado de Fuerzas Nucleares de forma transparente y verificable. Hoy no lo hacen. No son transparentes cuando desarrollan un nuevo misil, cuya existencia han negado durante mucho tiempo y ahora han admitido que el misil existe", ha explicado Stoltenberg a su llegada a la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN, en alusión al nuevo misil ruso 9M729.

Stoltenberg ha dejado claro que los aliados esperan que Rusia responda a las preguntas de los aliados sobre su nueva capacidad balística. "Mientras no lo hagan, la evaluación más plausible es que esto es una violación del Tratado INF", ha esgrimido.

Los aliados abordarán en su reunión "las preocupaciones por las violaciones del Tratado INF por parte de Rusia", algo que los aliados ya abordaron en la cumbre de julio, aunque el secretario general aliado ha evitado avanzar de qué manera o con qué instrumentos la OTAN podría responder en caso de que Rusia no despeje sus preocupaciones.

Al ser preguntado por la amenaza de la embajadora estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, quien ayer no descartó la posibilidad de "eliminar los misiles de Rusia eventualmente" si Moscú no los retira, Stoltenberg ha recordado que la exsenadora estadounidense clarificó posteriormente que no se refería a un ataque después de que Rusia condenara su tono agresivo.

"No hablaba de un ataque preventivo contra Rusia. Quería decir que Rusia necesita volver al cumplimiento del Tratado INF o tendremos que equiparar sus capacidades para proteger los intereses de EEUU y de la OTAN", aseguró Hutchison en su perfil de Twitter, pero dejando claro que la situación actual es "insostenible" no obstante.

"La embajadora aclaró que se refería a la importancia de que Rusia cumpla con el Tratado INF. Todos los aliados están plenamente de acuerdo en que es extremadamente importante que Rusia cumpla con el Tratado de forma transparente", ha remachado, insistiendo en que el tratado constituye "una piedra angular" para la seguridad europea tras recordar "la carrera armamentística" en la que se embarcaron Rusia y la OTAN tras el despliegue ruso de misiles intermedios en los años 70 y 80. "Seguiremos presionando para esto", ha apostillado.

CIBERATAQUES CADA VEZ MÁS FRECUENTES

El secretario general de la OTAN también ha alertado de que los ciberataques cada vez "son más frecuentes, sofisticados y más coercitivos" y ha celebrado que aliados individuales aporten sus cibercapacidades ofensivas para la Alianza, al ser preguntado por la expectativa de que EEUU ofrezca compartir sus cibercapacidades para contrarrestar la amenaza rusa.

"Vemos que el espacio cibernético es utilizado para interferir en procesos electorales domésticos, ataques contra infraestructura crítica y el ciberespacio será una parte integral de cualquier conflicto militar futuro", ha avisado el noruego, que ha celebrado "cualquier anuncio de cualquier aliado para ofrecer este tipo de cibercontribuciones nacionales" tras recordar que Dinamarca y Reino Unido ya las han ofrecido, al tiempo que ha confiado en que "otros" también lo hagan. Países Bajos igualmente ha ofrecido sus capacidades, según han confirmado fuentes aliadas.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acordaron en la cumbre de julio integrar de forma voluntaria las cibercapacidades nacionales de los países para misiones y operaciones de la OTAN y la creación de un nuevo centro de ciberoperaciones para "coordinar mejor y liderar" las actividades cibernéticas en el marco de la adaptación de la Estructura de Mando de la Alianza -que incluirá la creación de dos nuevos mandos en EEUU y Alemania mejorar la movilidad de fuerzas a través del Atlántico y en Europa--.

Los aliados ya han puesto en marcha equipos de expertos para asistir a un país aliado en caso de ciberataque, si lo solicita y han reconocido que en caso de un ciberataque grave se podría considerar invocar el artículo 5 de defensa colectiva del Tratado de Washington.

"La inclusión de las cibercapacidades nacionales, frecuentemente llamadas ciberofensivas, en misiones y operaciones de la OTAN es sólo un elemento para reforzar la ciberdefensa de la OTAN", ha explicado Stotelberg, que ha recordado que los aliados han hecho "mucho para reforzar" sus ciberdefensas, tanto para proteger las redes informáticas de la OTAN y ayudar a los aliados a proteger sus redes y han acordado establecer el ciberespacio como un ámbito militar, como el aéreo, marítimo o terrestre.

"Por eso hemos decidido que un ciberataque puede activar el artículo 5. Nuestra cláusula de defensa colectiva", ha explicado, sin aclarar a partir de qué umbral la Alianza podría decidir responder con un ataque ciberofensivo o más convencional a una amenaza determinada.

Stoltenberg también se ha referido al próximo ejercicio Trident Juncture que arrancará en Noruega a finales de mes. "Es un ejercicio grande. Refleja la mayor adaptación de la OTAN desde la Guerra Fría porque vivimos en un mundo más peligroso", ha dicho, entre otros por una Rusia "más asertiva".

La defensa colectiva se pondrá a prueba en dicho ejercicio, que será el mayor desde el fin de la Guerra Fría de la OTAN. Stoltenberg ya avanzó este martes que participarán unos 45.000 efectivos de 31 países de la Alianza y socios, 150 aviones, 60 barcos y más de 10.000 vehículos, en las maniobras, en las que se simulará "la respuesta colectiva de la OTAN a un ataque armado contra un aliado", un escenario "ficticio pero realista". Todos los países de la OSCE, incluido Rusia, han sido invitados para observarlo.