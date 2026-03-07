La OTAN refuerza su defensa contra misiles balísticos en todo el territorio de la Alianza

Un F/A-18F Super Hornet de la Marina de EEUU durante la Operación 'Furia Épica' contra Irán - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha anunciado el refuerzo de su defensa contra misiles balísticos en toda la Alianza a la luz de los últimos acontecimientos en Oriente Próximo, y ha aseverado que esta se mantendrá en "nivel elevado hasta que disminuya la amenaza derivada de los continuos ataques indiscriminados de Irán en toda la región", si bien no ha revelado más detalles sobre la operación.

"Esta acción inmediata ha sido tomada por el comandante del Mando Aéreo de la OTAN. El asunto ha sido discutido hoy durante una reunión del Consejo del Atlántico Norte, donde los aliados han expresado su fuerte y unánime apoyo a esta sensata medida", explica un comunicado firmado por el portavoz del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, el coronel Martin O'Donnell, que "nuevamente han condenado el ataque de Irán contra Turquía".

O'Donnell ha asegurado que este "ajuste" es "exactamente lo que necesita" el Mando aliado europeo "para defender la Alianza ante la amenaza actual", asegurando que "¡la defenderá!" pues la OTAN es "perfectamente" capaz de ejecutar sus procedimientos de defensa contra misiles balísticos, "como el mundo ha presenciado (ayer)" ya.

"En menos de 10 minutos, los miembros del servicio de la OTAN han identificado una amenaza contra los Aliados --un misil balístico--, confirmado su trayectoria, alertado a los sistemas de defensa antimisiles basados en tierra y en el mar, y lanzado un interceptor para neutralizar la amenaza y proteger nuestro territorio y a su población", ilustra la nota. "¡Eso es verdadera fuerza!", ha ensalzado el coronel europeo, que no ha entrado en detalles sobre este "cambio de postura" por razones de seguridad operativa.

Estas palabras llegan después de que la OTAN condenase este miércoles el lanzamiento de un misil balístico por parte de Irán contra Turquía, derribado por los sistemas de defensa área de la Alianza Atlántica, y reiterase su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmaba poco después que la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos con Israel contra Irán contaba con un apoyo "masivo" entre los aliados atlánticos, en una entrevista en la que defendió la campaña de la Administración de Donald Trump al tiempo que quiso quitar hierro a las discordancias expresadas por algunos Estados europeos.

El secretario general, que describió como "crucial para el éxito de esta campaña estadounidense-israelí" que Estados Unidos, Europa y Canadá se mantengan unidos, reconoció que en la OTAN existen "debates", pero que estos no interfieren en el apoyo a Washington en campañas como la realizada contra Irán. "Somos una alianza de democracias, pero al final seguiremos el liderazgo estadounidense cuando se trate de estos momentos cruciales", señaló.