La OTAN repliega gradualmente tropas de su misión en Kosovo ante la mejora de la seguridad

Archivo - Un soldado de la KFOR en el norte de Mitrovica, Kosovo - Europa Press/Contacto/Matteo Placucci - Archivo

BRUSELAS 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha iniciado la retirada gradual de las fuerzas de su misión en Kosovo (KFOR) ante la mejora en seguridad lograda en los últimos años, después de que en 2023 la Alianza movilizara hasta 1.000 tropas adicionales tras los disturbios provocados por serbokosovares en la localidad Zvecan para protestar contra el entonces recién elegido alcalde, de origen albanés, que se saldo con efectivos de la OTAN heridos.

Según ha informado la Alianza en un comunicado, la estabilidad de la situación en Kosovo permite una "optimización" de la KFOR, con una desescalada que se ejecutará de forma "gradual" a lo largo de este año y en coordinación con los ciclos de rotación de los países aliados.

No obstante, el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE, por sus siglas en inglés), ha advertido de que el reajuste de efectivos estará condicionado a la situación sobre el terreno y podría revertirse "si así lo justificaran los desarrollos pertinentes en materia de seguridad".

"Con la situación de seguridad ya estabilizada, el despliegue de la KFOR puede ajustarse en consecuencia, manteniendo al mismo tiempo de forma efectiva un entorno seguro y protegido para todas las personas y comunidades que viven en Kosovo, así como la libertad de movimiento", ha indicado el SHAPE.

El Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR), el general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos Alexus G. Grynkewich, ha sostenido que la OTAN y la KFOR "están plenamente comprometidas con la seguridad en Kosovo", y ha celebrado que las condiciones actuales "brindan la oportunidad de optimizar aún más el tamaño y el despliegue de la KFOR".

La "optimización", anunciada cuando la misión cumple su 27º aniversario, se ejecuta en virtud de las atribuciones vigentes del SACEUR y es fruto de una exhaustiva revisión y una evaluación de la situación de seguridad basada en inteligencia, según ha explicado la Alianza en su misiva.

La KFOR, creada en 1999 tras la guerra de Kosovo y que tiene el mandato de la ONU para operar en el país, ha expresado su apoyo al "diálogo facilitado" por la UE entre Belgrado y Pristina y ha instado a ambas partes a "comprometerse para resolver las cuestiones pendientes" y alcanzar "una solución que respete los derechos de todas las comunidades". "Ello es fundamental para una seguridad duradera en Kosovo y la estabilidad en la región", ha concluido.

A día de hoy, aproximadamente 4.650 soldados aportados por 28 países contribuyen a garantizar que se cumplan los objetivos de la KFOR. En 2023 reforzó su presencia con 1.000 tropas ante los disturbios de serbokosovares en Zvecan --uno de los cuatro municipios del norte de Kosovo de mayoría serbia--, para boicotear las elecciones municipales de la localidad, ya que ganó un alcalde de origen albanés.