Padres de alumnos saldrán a las calles de Perú para exigir la vuelta presencial a las aulas

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diversas agrupaciones, colectivos de padres de familia, docentes y organizaciones especializadas en la rama de la educación saldrán a la calle este sábado en una marcha pacífica hacia el edificio del Ministerio de Salud del Gobierno de Perú para exigir la vuelta presencial a las aulas.

Una de las principales vías argumentativas para esta petición es la afectación cognitiva, así como la salud mental que sufren más del 30 por ciento de los niños y adolescentes del país, en base a un estudio del propio Ministerio y de UNICEF, tal y como recoge el diario local 'El Comercio'.

Por su parte, la representante del colectivo Volvemos a Clase Perú, Milagros Sáenz, ha expresado al mencionado diario que no es posible que Perú sea el único país sudamericano que no cuenta con un plan de retorno a las aulas, aunque sea en modalidad semipresencial.

En este sentido, ha acusado al Gobierno de no tener "voluntad política" y ha afeado que se ponga como "excusa" la tercera ola de contagios de coronavirus pero solo para el caso de la Educación.

"Me sorprende que anuncien a priori de antemano que no se va a regresar a clases por la supuesta llegada de la tercera ola. Todavía no sabemos cómo va ser esa tercera ola (...) Si realmente hay una preocupación del Ministerio de Salud por la tercera ola entonces por qué no escuchamos que están cerrando las discotecas, los bares, los casinos", ha indicado Sáenz.

Ya la semana pasada, el presidente Castillo afirmó que las puertas de los colegios solo se abrirán cuando se garantice que todos los peruanos están vacunados, especialmente ahora que hay una amenaza de una tercera ola de contagios.

"Abramos las puertas de las escuelas cuando garanticemos la vacuna a todos los peruanos (...) está viniendo una tercera ola, y volver a juntar a la gente, volver a juntar a los niños, a los maestros, a los padres de familia, cuando no estén vacunados, es correr un riesgo", declaró durante la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

VUELTA A LAS AULAS EN MARZO

Es por esto que el Ministerio de Salud ha estimado que la vuelta a las aulas se llevará a cabo, en principio, a lo largo del mes de marzo del próximo año 2022, algo que además estaría reforzado con otras plataformas virtuales para continuar con la modalidad en remoto.

En declaraciones a Canal N, el director general de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación, José Carlos Vera, ha indicado que un total de 5.350 escuelas, repartidas por veinte regiones del país, ofrecen en estos momentos el servicio educativo semipresencial, mientras que se avanza en la vacunación de 675,022 docentes y trabajadores administrativos, con la finalidad de facilitar la vuelta a las aulas y frenar el avance de la COVID-19.

"Esperamos culminar el 2021 con un avance significativo de semipresencialidad, y en el 2022, desde marzo, empezarían una modalidad de presencialidad completa, obviamente intercambiando o utilizando los recursos como 'Aprendo en casa' de manera complementaria a la educación presencial", ha defendido Vera.