Trump acusa a las autoridades de Minnesota de "incitar a la insurrección" y defiende a los "patriotas" del ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido a los "patriotas" del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) después de la muerte de otra persona en una operación en Minneapolis y ha señalado a las autoridades estatales y locales por "incitar a la insurrección".

"Esta es la pistola del hombre, cargada y con dos cargadores enteros y lista. ¿De qué va todo esto? ¿Dónde está la Policía local? ¿Por qué no les han permitido proteger a los agentes del ICE", ha apuntado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

En particular ha señalado al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y al gobernador de Minnesota, Tim Walz. "¡El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante!", ha afiramdo.

"¡Dejad a nuestros patriotas del ICE hacer su trabajo! 12.000 criminales extranjeros ilegales, muchos de ellos violentos, han sido detenidos y sacados de Minessota. ¡Si estuvieran aún ahí lo que veríais sería mucho peor que lo que habéis visto hoy!", ha argüido.

Trump ha insistido en que lo ocurrido es para "encubrir" los "miles de millones de dólares que han sido robado del que fuera gran estado de Minnesota, ¡pero lo volverá a ser de nuevo!". Así, ha señalado a la congresista Ilhan Omar por tener 34 millones de dólares en su cuenta, ha denunciado un "enorme fraude monetario" y "miles de millones de dólares desaparecidos".

"Queremos que el dinero vuelva y lo queremos ya. Los defraudadores que han robado el dinero van a ir a la cárcel, ¡donde deben estar! No es distinto a un gran robo bancario", ha argumentado.

Este sábado un agente de la Patrulla Fronteriza ha matado a un ciudadano estadounidense durante una operación del ICE para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis. Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado. Las autoridades locales y estatales piden el fin de la operación del ICE.