Los países bálticos activan alertas aéreas en medio de la ofensiva ucraniana contra Rusia

Archivo - Un militar de Ucrania durante una práctica con drones - Ashley Chan/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los países bálticos han activado la madrugada de este miércoles alertas aéreas por la presencia de drones en las inmediaciones de sus espacios aéreos, activándose la misión de la OTAN, en medio de la ofensiva ucraniana contra Rusia tras ataques contra el puerto estratégico de Ust-Luga, en la región de Leningrado.

Las Fuerzas Armadas letonas han informado de que tres drones entraron en el espacio aéreo de Letonia, dos de ellos de forma breve, mientras que otro se mantuvo durante más tiempo y atravesó también Lituania y Estonia.

"En respuesta a la amenaza que representaba este dron, se activaron cazas de la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN en Lituania, que continuaron con las medidas de respuesta mientras el dron sobrevolaba el espacio aéreo de Letonia", ha informado el Ejército letón, que apunta que los drones llegaron procedentes de Bielorrusia, si bien ha vinculado este incidente con los bombardeos ucranianos en Rusia.

En todo caso, ha detallado que "no se daban las condiciones operativas adecuadas para destruir el dron" y el aparato "abandonó el espacio aéreo letón y continuó su vuelo en dirección a Estonia".

Por su parte, las autoridades de Estonia han señalado que la alerta aérea se activó en distintos condados del país durante varias horas de la madrugada, hasta las 6:00 horas, vinculando igualmente este episodio al ataque con drones ucranianos contra el puerto de Ust-Luga.

En declaraciones a la cadena ERR, un portavoz del Ejército de Estonia ha confirmado las alertas transmitidas a la población en estas zonas siguiendo alertas de amenaza similares en Letonia y Lituania.

SITUACIÓN EN LITUANIA

Mientras, en Lituania el director del Centro Nacional de Gestion de Crisis, Vilmantas Vitkauskas, ha confirmado la detección de tres drones en la frontera con Bielorrusia, sin que ninguno llegara a entrar en territorio lituano. "Uno de ellos entró en Letonia y luego voló hacia el norte en dirección a Rusia. Durante el primer episodio los residentes en las regiones de Vilna y Utena fueron alertados", ha explicado a la emisora LRT.

En todo caso, un segundo episodio sí se habría saldado con una violación del espacio aéreo, llegando a activarse aviones de combate que trataron de derribar el aparato. "Los aviones de combate estuvieron a punto de entrar en contacto con él. Pero el motivo por el que no lo derribaron podría deberse a las malas condiciones meteorológicas, o quizá se trataba de una zona en la que derribar un dron habría sido peligroso", ha argumentado.

Las restricciones aéreas han causado alteraciones en el aeropuerto de Vilna, donde tres vuelos que salían la noche del martes tuvieron que suspenderse, con unos 465 pasajeros afectados. Mientras, el aeropuerto de Kaunas no se vio afectado por la situación.