Países europeos convocan a embajadores de Irán para denunciar la represión de las protestas

Manifestante con la proclama "Liberar Irán" durante una protesta en Berlín (Alemania) a favor de las marchas antigubernamentales en Irán - Sebastian Christoph Gollnow/dpa

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios gobiernos europeos han convocado este martes a los embajadores iraníes en sus respectivos países para denunciar la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas antigubernamentales, que, según organizaciones civiles, se han saldado con centenares de víctimas mortales.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean Noel Barrot, ha anunciado ante el Parlamento francés que ha convocado al embajador iraní en París para protestar por la "intolerable, insoportable e inhumana (...) violencia estatal ejercida indiscriminadamente contra manifestantes pacíficos".

"No nos detendremos ahí: no puede haber impunidad para quienes vuelven sus armas contra manifestantes pacíficos", ha afirmado, en referencia a la propuesta de sanciones anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por el "aterrador" número de muertes.

Desde Alemania, la cartera diplomática ha confirmado también que ha citado al embajador iraní a la sede de Exteriores, puesto que "las brutales acciones del régimen iraní contra su propio pueblo son impactantes". Así, ha instado a Teherán a "poner fin a la violencia contra sus ciudadanos y a respetar sus derechos".

Por su parte, la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha confirmado que su cartera también ha tomado esta misma medida "para subrayar la gravedad de este momento y exigir a Irán que responda por los terribles informes recibidos", a pesar de que en la víspera transmitió su "total indignación" al respecto a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en una llamada telefónica.

"Esta última conducta del régimen iraní no es una aberración. No es un caso aislado. Es totalmente coherente con la naturaleza fundamental y la trayectoria de este régimen", ha declarado, considerando que su conducta va en línea con "la letal represión" durante las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini.

El Gobierno italiano ha citado también al embajador iraní al Ministerio de Exteriores, donde le ha recibido Antonio Tajani para decirle que es "absolutamente inaceptable" que "los hombres y mujeres luchen en las calles, pagando un precio muy alto, sufrimiento, cárcel y probablemente tortura".

"El diálogo no significa aceptar pasivamente el espectáculo de un régimen que reprime violentamente a sus propios ciudadanos", ha manifestado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión italiana RAI.

España también ha convocado al embajador iraní en Madrid, a quien ha trasladado su "enérgica repulsa y condena", mientras que ha hecho hincapié en que "hay que respetar el derecho de manifestación pacífica", así como la libertad de expresión y comunicación de la población, debido al corte de Internet que afecta al país centroasiático desde hace 120 horas.

El ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, ha explicado que ha realizado la misma acción de protesta en "coordinación" con sus socios europeos y ha agregado que su gobierno "apoya las sanciones europeas contra aquellos que violen los Derechos Humanos en Irán". "Los responsables deben rendir cuentas", ha zanjado.

En este mismo sentido se han movilizado los Gobiernos de Portugal, Eslovenia y de Finlandia. Cabe mencionar que en la víspera el Gobierno belga también convocó al embajador iraní, alertando de que "la situación en Irán" les "preocupa profundamente" y lamentando que la represión busca "reprimir un movimiento que reclama", entre otras cosas, "democracia".

Durante la jornada del lunes, Teherán convocó a los respectivos de países europeos como Reino Unido, Alemania, Italia y Francia para mostrarles un vídeo de "la violencia de los alborotadores" y exigirles la "retirada de las declaraciones oficiales de apoyo a los manifestantes".