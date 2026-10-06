Los países del Golfo condenan los ataques hutíes contra aeropuertos en Arabia Saudí

Archivo - El secretario general del CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi. - Khalil Dawood / Xinhua News / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han señalado este martes su condena "enérgica" a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra los aeropuertos de Najrán y Jizán en Arabia Saudí, según ha confirmado este martes la Autoridad General de Aviación Civil saudí (GACA, por sus siglas en inglés).

"Atacar aeropuertos e instalaciones civiles representa una peligrosa escalada y una violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales, así como una amenaza directa a la seguridad de los civiles y la navegación aérea", ha señalado en un comunicado el secretario general del CCG, Jasem al Budaiui.

En este sentido, ha señalado que los continuos ataques de la insurgencia hutí contra instalaciones civiles en Arabia Saudí "reflejan una hostilidad inaceptable y un claro desprecio por el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario", reiterando que la comunidad internacional debe adoptar una posición firme ante estos ataques.

"Los países del CCG permanecen unidos junto a Arabia Saudí y apoyan plenamente todas las medidas y acciones que este emprenda para proteger su seguridad, estabilidad, integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos y residentes", ha añadido.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores y de Expatriados de Jordania, Ayman Safadi, en una llamada con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, ha afirmado el "apoyo absoluto" de Amán a Riad ante "las agresiones hutíes".

Safadi ha señalado el apoyo a la "legitimidad yemení" y la necesidad de resolver la crisis sobre las bases que garanticen "el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en Yemen y protejan su unidad, soberanía, recursos y satisfagan las aspiraciones del pueblo yemení".

Los hutíes reivindicaron a última hora del lunes varios ataques con misiles y drones contra objetivos militares y económicos en Arabia Saudí en represalia a los bombardeos saudíes contra Yemen, lanzados para apoyar la ofensiva lanzada por las tropas gubernamentales contra los rebeldes.

Las tropas de las autoridades reconocidas internacionalmente anunciaron el domingo una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.