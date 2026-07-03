Los países del Golfo condenan el atentado en una cafetería cerca del Palacio de Justicia de Damasco, Siria

Interior de una cafetería de Damasco situada cerca del Palacio de Justicia de Siria tras un atentado con bomba (archivo) - Europa Press/Contacto/Ammar Safarjalani

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los países árabes del golfo Pérsico han condenado este viernes el atentado con bomba perpetrado el jueves en una cafetería situada cerca del Palacio de Justicia de la capital de Siria, Damasco, un suceso que dejó al menos nueve muertos y cuya autoría no ha sido reivindicada por el momento.

El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasim Mohamed al Budaiui, ha expresado su "firme condena" al "atentado terrorista" contra la cafetería, antes de expresar la "total solidaridad" del organismo con Damasco y reiterar su "compromiso con la preservación de la seguridad y la estabilidad" en el país.

Al Budaiui ha incidido en el rechazo del bloque a "todas las formas de violencia, terrorismo y actos que busquen socavar la seguridad, la paz y la estabilidad", al tiempo que ha trasladado sus "profundas condolencias" a los familiares de las víctimas, según un comunicado publicado por el CCG.

El comunicado ha sido publicado después de que el Consejo Democrático Sirio (CDS), brazo político de las autoridades kurdo-sirias, condenara "firmemente" el atentado y denunciara que "es un ataque directo contra la seguridad de los civiles" que "sirve como recordatorio de que el terrorismo (...) sigue suponiendo una amenaza directa a la estabilidad de Siria y el futuro de su pueblo".

"La lucha contra el terrorismo y el abordar sus redes subyacentes y fuentes de apoyo constituyen una responsabilidad nacional compartida", destacó, tras el acuerdo alcanzado con las autoridades centrales para una unificación administrativa y territorial a raíz de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 y meses de conflicto desde entonces.

DENUNCIAS DE TURQUÍA Y JORDANIA

A las condenas se han sumado países de la región como Turquía y Jordania, que han expresado también sus condolencias a Siria, que ha señalado que las primeras investigaciones apuntan al uso de un artefacto explosivo de fabricación artesanal "cargado con metralla", sin apuntar a un responsable.

La explosión sacudió una popular cafetería en la calle Al Nasr, en el área de Hiyaz, a unos cien metros de la entrada principal al Palacio de Justicia, que acoge en los últimos días varios procesos judiciales contra antiguos altos cargos del régimen de Al Assad, entre ellos Atef Nayib, un antiguo jefe de la Seguridad Política en la provincia de Daraa.

Asimismo, está siendo juzgado el antiguo gran muftí Ahmad Badredín Hasun, mientras que a finales de junio arrancó el juicio contra Uasim al Assad, primo del derrocado presidente, después de su detención en junio de 2025 en una operación llevada a cabo cerca de la frontera con Líbano.