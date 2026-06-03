Los países del Golfo condenan los "cobardes ataques" de Irán contra Bahréin y Kuwait

Un agente de las fuerzas de seguridad de Kuwait en el Aeropuerto Internacional de Kuwait (archivo) - Europa Press/Contacto/Asad

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (conocido como CCG) ha condenado este miércoles los "cobardes ataques" de Irán contra Bahréin y Kuwait y ha acusado a Teherán de mantener "políticas hostiles" en la región, después de que las fuerzas iraníes lanzaran ataques contra ambos países en respuesta a nuevos bombardeos de Estados Unidos a pesar del alto el fuego pactado en abril.

El presidente del organismo, Jasem Mohamed al Budaiui, ha expresado en un comunicado su "firme condena y denuncia" a "la agresión iraní contra Bahréin y Kuwait", antes de apuntar que "estos cobardes ataques contra objetos civiles, infraestructuras, edificios y misiones diplomáticas suponen una escalada peligrosa y sin precedentes".

Así, ha manifestado que estos actos "reflejan la insistencia del régimen iraní en mantener unas políticas hostiles ya rechazadas contra la seguridad, la estabilidad y la soberanía de los Estados del CCG, en desafío flagrante del Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y todas las normas internacionales".

Al Budaiui ha insistido en que "es necesaria una postura internacional firme para poner fin a estas peligrosas prácticas agresivas iraníes", antes de reseñar que la seguridad de Bahréin y Kuwait "es parte integral de la seguridad de los Estados del CCG" --integrado por Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Omán y Qatar--, que "mantendrá una postura unificada para hacer frente a estos ataques".

Los ataques iraníes han sido condenados por separado por Qatar y EAU, unas reacciones a las que se han sumado también Jordania y Líbano, que han alertado igualmente sobre el peligro de este tipo de incidentes para la seguridad de la región de Oriente Próximo.

La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado el lanzamiento de "con misiles y drones" la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Oriente Próximo y un buque de bandera estadounidense, a modo de "respuesta" a un ataque de Estados Unidos contra uno de sus barcos en la zona del estrecho de Ormuz y una torre de comunicaciones en la isla de Qeshm, confirmados por Washington.

Las autoridades de Kuwait han confirmado un muerto y daños materiales "significativos" en el Aeropuerto Internacional de Kuwait a causa de la "agresión iraní", mientras que Bahréin ha denunciado una "agresión sistemática" por parte de Irán y ha asegurado que sus sistemas de defensa antiaérea han logrado destruir "tres misiles y numerosos drones" durante las últimas horas.

Este nuevo intercambio de ataques tiene lugar en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.